В Советском районном суде Ростова прокомментировали информацию об обысках

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Со ссылкой на в Telegram-канал, в СМИ прошла информация о том, что утром в четверг 16 ноября в здании Советского районного суда Ростова начались обыски.
Сообщается, что некоторых сотрудников якобы заподозрили в коррупции. Однако кого именно — не раскрывается.
В суде подтвердить информацию отказались, порекомендовав корреспонденту RostovGazeta обратиться с этим вопросом к помощнику председателя суда. Но и помощник не стала отвечать на вопросы.
«Не могу давать никакие комментарии», — подчеркнула она.
Напомним, весной 2023 года в Ростове прошли задержания судей. В настоящее время в СИЗО по обвинениям в коррупции находятся экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва, её заместитель Татьяна Юрова и глава Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО.