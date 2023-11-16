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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

В Советском суде Ростова прокомментировали информацию о возможных обысках

В Советском районном суде Ростова прокомментировали информацию об обысках

16 ноября 2023, 07:54
Фото: Midjourney
В Советском суде Ростова прокомментировали информацию о возможных обысках
В суде Советского района Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что все вопросы по появившейся в Сети информации о проходящих обысках следует задать помощнику председателя.

Со ссылкой на в Telegram-канал, в СМИ прошла информация о том, что утром в четверг 16 ноября в здании Советского районного суда Ростова начались обыски.

Сообщается, что некоторых сотрудников якобы заподозрили в коррупции. Однако кого именно — не раскрывается.

Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября
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В суде подтвердить информацию отказались, порекомендовав корреспонденту RostovGazeta обратиться с этим вопросом к помощнику председателя суда. Но и помощник не стала отвечать на вопросы.

«Не могу давать никакие комментарии», — подчеркнула она.

Напомним, весной 2023 года в Ростове прошли задержания судей. В настоящее время в СИЗО по обвинениям в коррупции находятся экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва, её заместитель Татьяна Юрова и глава Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО.

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую не выпустили из СИЗО
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