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Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове

Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове

16 ноября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Полувековые деревья в роще на улице Зеленой в Ростове не являются ценными, заявила собственница скандального участка Мария Тамбиева.

В Ростове прошли общественные слушания, где обсуждалась судьба рощи на улице Зеленой. Ростовчане несколько дней бились за сохранение деревьев, их решил уничтожить собственник для строительства здания. После громкого скандала и вовлечения в историю полиции и властей вырубку остановили, правда, 16 уникальных деревьев все равно успели спилить.

Владелица участка Мария Тамбиева заявила, что во время покупки участка от относился к зоне, где разрешено индивидуальное жилое строительство.

«После установки забора началась непонятная для меня история. Появились публикации в СМИ. Обращаюсь в администрацию: как быть с деревьями? Может, какие-то документы? У меня были разные предложения. Я на свои вопросы ответы не получила», — приводит слова Тамбиевой Don Mash.

Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Видео: Don Mash

Владелица участка добавила, что деревьев на нем почти не осталось. Также она заявила, что полувековые насаждения «не какие-то ценные» и не состояли в реестрах.

Напомним, вероятно, статус участка рощи на улице Зеленой будет изменен, чтобы ограничить там строительство и уничтожение деревьев. Чиновники пообещали найти «компромиссное решение» с собственницей, однако путей для этого пока не видно.

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