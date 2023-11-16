Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Ростове прошли общественные слушания, где обсуждалась судьба рощи на улице Зеленой. Ростовчане несколько дней бились за сохранение деревьев, их решил уничтожить собственник для строительства здания. После громкого скандала и вовлечения в историю полиции и властей вырубку остановили, правда, 16 уникальных деревьев все равно успели спилить.
Владелица участка Мария Тамбиева заявила, что во время покупки участка от относился к зоне, где разрешено индивидуальное жилое строительство.
«После установки забора началась непонятная для меня история. Появились публикации в СМИ. Обращаюсь в администрацию: как быть с деревьями? Может, какие-то документы? У меня были разные предложения. Я на свои вопросы ответы не получила», — приводит слова Тамбиевой Don Mash.
Владелица участка добавила, что деревьев на нем почти не осталось. Также она заявила, что полувековые насаждения «не какие-то ценные» и не состояли в реестрах.
Напомним, вероятно, статус участка рощи на улице Зеленой будет изменен, чтобы ограничить там строительство и уничтожение деревьев. Чиновники пообещали найти «компромиссное решение» с собственницей, однако путей для этого пока не видно.