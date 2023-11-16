Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове

«После установки забора началась непонятная для меня история. Появились публикации в СМИ. Обращаюсь в администрацию: как быть с деревьями? Может, какие-то документы? У меня были разные предложения. Я на свои вопросы ответы не получила», — приводит слова Тамбиевой Don Mash.