Власти поставили на паузу реализацию проекта рыбного рынка в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Власти Ростовской области приостановили развитие оптового рыбного рынка. В правительстве региона засомневались в поставках продукции в регион.
«Дело ещё в поставках продукции на рынок. Ведь он должен постоянно быть заполнен местной рыбной продукцией. Но выращивание нашей аквакультуры имеет сезонный характер», — заявил Константин Рачаловский.
Он добавил, что для рынка уже успели найти участок земли, проработали концепцию и даже начали вести переговоры с инвесторами. Отказываться от идеи полностью власти пока не хотят, однако проект требует дальнейшей проработки.
О создании крупного оптового рынка рыбы стало известно в начале 2023 года. Однако и тогда власти не смогли определиться, сколько средств потребуется на реализацию проекта, и в какие сроки нужно уложиться власти.