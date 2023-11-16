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Создание оптового рыбного рынка в Ростовской области поставлено на паузу

Власти поставили на паузу реализацию проекта рыбного рынка в Ростовской области

16 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Создание оптового рыбного рынка в Ростовской области поставлено на паузу
Создание оптового рыбного рынка в Ростовской области поставлено на паузу, заявил на пресс-конференции «Интерфакс-Юг» заместитель губернатора региона Константин Рачаловский.

Власти Ростовской области приостановили развитие оптового рыбного рынка. В правительстве региона засомневались в поставках продукции в регион.

«Дело ещё в поставках продукции на рынок. Ведь он должен постоянно быть заполнен местной рыбной продукцией. Но выращивание нашей аквакультуры имеет сезонный характер», — заявил Константин Рачаловский.

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Он добавил, что для рынка уже успели найти участок земли, проработали концепцию и даже начали вести переговоры с инвесторами. Отказываться от идеи полностью власти пока не хотят, однако проект требует дальнейшей проработки.

О создании крупного оптового рынка рыбы стало известно в начале 2023 года. Однако и тогда власти не смогли определиться, сколько средств потребуется на реализацию проекта, и в какие сроки нужно уложиться власти.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рачаловский Константин Николаевич#Правительство Ростовской области#RostovGazeta
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