Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Заказчиком выступает правительство региона, начальная цена контракта составляла почти 1,5 миллиона рублей. Победителя выбирали в рамках электронного аукциона, участником в котором стал один человек.
Поставщик должен будет привозить живые цветы (гвоздики), композиции из живых цветов и Губернаторские букеты. Контракт будет действовать до 24 ноября 2024 года, в том числе по выходным.
«На поставленном товаре должны отсутствовать признаки увядания цветов, механических повреждений и других признаков, ухудшающих внешний вид товара», — говорится в техническом задании.
На эти деньги закупят 418 гвоздик по цене 83 рубля за штуку, а также 210 Губернаторских букетов, стоимость которых варьируется от 4 тысяч до 7,9 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что более 1,7 миллиарда рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове.