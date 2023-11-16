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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты

Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты

16 ноября 2023, 13:32
Фото: Midjourney
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
В Ростовской области выбрали подрядчика, который будет поставлять букеты цветов, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает правительство региона, начальная цена контракта составляла почти 1,5 миллиона рублей. Победителя выбирали в рамках электронного аукциона, участником в котором стал один человек.

Поставщик должен будет привозить живые цветы (гвоздики), композиции из живых цветов и Губернаторские букеты. Контракт будет действовать до 24 ноября 2024 года, в том числе по выходным.

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«На поставленном товаре должны отсутствовать признаки увядания цветов, механических повреждений и других признаков, ухудшающих внешний вид товара», — говорится в техническом задании.

На эти деньги закупят 418 гвоздик по цене 83 рубля за штуку, а также 210 Губернаторских букетов, стоимость которых варьируется от 4 тысяч до 7,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что более 1,7 миллиарда рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове.

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