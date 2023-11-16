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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Военным из Ростовской области в зону СВО передали особые машины в ноябре

Военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины

16 ноября 2023, 05:29
Фото: 1MI

Военным из Ростовской области в зону СВО передали особые машины в ноябре

Бойцам ростовского именного подразделения, которые находятся в зоне спецоперации, передали партию военно-технической помощи, сообщили в правительстве региона.

Замглавы региона Вадим Артемов рассказал, что бойцы получили два автомобиля повышенной проходимости. Это УАЗ «Патриот» и «буханка», которые будут использовать для перевозки раненых.

В составе груза также были беспилотники, медицинское оборудование, тепловизоры и приборы ночного видения. Кроме того, привезли участникам СВО и маскировочные сети.

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Деньги на закупки выделяют из регионального бюджета и фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Ранее комплексы РЭБ поставили в Ростов для защиты от дронов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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