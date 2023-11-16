Военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Замглавы региона Вадим Артемов рассказал, что бойцы получили два автомобиля повышенной проходимости. Это УАЗ «Патриот» и «буханка», которые будут использовать для перевозки раненых.
В составе груза также были беспилотники, медицинское оборудование, тепловизоры и приборы ночного видения. Кроме того, привезли участникам СВО и маскировочные сети.
Деньги на закупки выделяют из регионального бюджета и фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
Ранее комплексы РЭБ поставили в Ростов для защиты от дронов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.