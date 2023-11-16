Возможной причиной обрушения дома в Астрахани стал ремонт квартиры

Posted Вчера, 20:06
Published Вчера, 20:06
Modified Вчера, 20:09
Updated Вчера, 20:09
По информации следственного комитета, причиной обрушения дома стали проводимые в одной из квартир ремонтные работы, в результате которых была повреждена несущая конструкция здания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Инцидент произошел вечером 16 ноября на площади Привокзальной, где два подъезда оказались обрушенными. Один человек погиб, а под завалами могут находиться люди.
Местные оперативно-спасательные работы продолжаются. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.