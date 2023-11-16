rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 20:06

Published Вчера, 20:06

Modified Вчера, 20:09

Updated Вчера, 20:09

Возможной причиной обрушения дома в Астрахани стал ремонт квартиры

Возможной причиной обрушения дома в Астрахани стал ремонт квартиры

16 ноября 2023, 20:06
Фото: 1MI
Следственный комитет России сообщил о предварительной причине частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани.

По информации следственного комитета, причиной обрушения дома стали проводимые в одной из квартир ремонтные работы, в результате которых была повреждена несущая конструкция здания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел вечером 16 ноября на площади Привокзальной, где два подъезда оказались обрушенными. Один человек погиб, а под завалами могут находиться люди.

Местные оперативно-спасательные работы продолжаются. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.

Подпишитесь
«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове
Сегодня, 11:28
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп
Сегодня, 11:02
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
Сегодня, 10:42
«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо
Сегодня, 10:37
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
Сегодня, 10:24
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Сегодня, 09:46