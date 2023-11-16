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Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Врачи в Ростовской области могут начать принимать пациентов по новым правилам

Врачи в Ростовской области могут начать принимать пациентов по новым правилам

16 ноября 2023, 03:51
Фото: 1MI
Минздрав России предложил установить определенные нормы по длительности приема у врачей, сообщает «Парламентская газета».

Уже составлен проект соответствующего приказа. Министерство предлагает выделить терапевту 44 минут на прием одного пациента. В этот промежуток времени должны войти осмотр, сбор анамнеза, медицинские манипуляции.

Прописаны временные рамки и для других специалистов. Так, для врача общей практики они составляют 18 минут, офтальмолога — 14, отоларинголога —16.

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Стоматолог должен будет все успевать за 44 минуты, хирург — за 26 минут. На повторный прием хотят дать около 70% от этого времени.

Ранее диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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