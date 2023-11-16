Врачи в Ростовской области могут начать принимать пациентов по новым правилам

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Уже составлен проект соответствующего приказа. Министерство предлагает выделить терапевту 44 минут на прием одного пациента. В этот промежуток времени должны войти осмотр, сбор анамнеза, медицинские манипуляции.
Прописаны временные рамки и для других специалистов. Так, для врача общей практики они составляют 18 минут, офтальмолога — 14, отоларинголога —16.
Стоматолог должен будет все успевать за 44 минуты, хирург — за 26 минут. На повторный прием хотят дать около 70% от этого времени.
Ранее диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.