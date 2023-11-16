Замначальника колонии в Ростовской области наворовал пшеницы на почти 3 млн руб

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Новочеркасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замначальника местной колонии Александра Бурлачко. Его подозревают в растрате озимой пшеницы.
Бурлачко организовал на территории колонии производство муки с нарушениями технологических норм, занизив выход муки и завысив выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби подозреваемый продавал. Сумма растраты составила 2,9 миллиона рублей.
Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.