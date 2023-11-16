rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Замначальника колонии в Ростовской области наворовал пшеницы на почти 3 млн руб

Замначальника колонии в Ростовской области наворовал пшеницы на почти 3 млн руб

16 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Замначальника колонии в Ростовской области наворовал пшеницы на почти 3 млн руб
В Ростовской области осудят бывшего заместителя начальника колонии, который незаконно сбывал пшеницу, сообщила пресс-служба судов региона.

Новочеркасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замначальника местной колонии Александра Бурлачко. Его подозревают в растрате озимой пшеницы.

Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска за взятки оставили без изменения
Узнать подробнее

Бурлачко организовал на территории колонии производство муки с нарушениями технологических норм, занизив выход муки и завысив выход отрубей. Неучтенные в бухгалтерских документах отруби подозреваемый продавал. Сумма растраты составила 2,9 миллиона рублей.

Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.

Читайте также:
Сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфонаСуд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице РостоваНа Дону экс-врио начальнику ИК-1 ужесточили приговор за злоупотребление полномочиями
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Новочеркасск#Уголовное дело#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29