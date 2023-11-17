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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто

Администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто

17 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто
В Ростове-на-Дону выставили на продажу несколько легковых автомобилей, сообщили в городской администрации.

Автомобили планируется реализовать с аукциона, который состоится 25 декабря в 10 часов. Так, власти хотят продать Ford Mondeo, начальная стоимость которого составляет 492 тысячи рублей.

Кроме того, будет продана Audi A6 с начальной ценой от 526 тысяч рублей. Во время аукциона можно будет приобрести Audi A8, которую хотят выставить на продажу от 578 тысяч рублей.

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Добавим, что администрация города также собирается реализовать муниципальные нежилые помещения.

Ранее власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 миллионов рублей.

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