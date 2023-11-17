Администрация в Ростове решила распродать свои старые люксовые авто

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Автомобили планируется реализовать с аукциона, который состоится 25 декабря в 10 часов. Так, власти хотят продать Ford Mondeo, начальная стоимость которого составляет 492 тысячи рублей.
Кроме того, будет продана Audi A6 с начальной ценой от 526 тысяч рублей. Во время аукциона можно будет приобрести Audi A8, которую хотят выставить на продажу от 578 тысяч рублей.
Добавим, что администрация города также собирается реализовать муниципальные нежилые помещения.
Ранее власти в Ростове-на-Дону запланировали продажу акций УК за 58 миллионов рублей.