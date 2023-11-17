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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Автомобили запретят ставить на улице Оганова в Ростове-на-Дону с 9 декабря

Автомобили запретят ставить на улице Оганова в Ростове-на-Дону с 9 декабря

17 ноября 2023, 08:03
Фото: Midjourney
Автомобили запретят ставить на улице Оганова в Ростове-на-Дону с 9 декабря
В Ростове-на-Дону в декабре введут ограничения для автомобилистов на улице Оганова, сообщили в Департаменте транспорта.

Эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы. С 9 декабря здесь будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей.

Речь идет об улице Оганова на участке от улицы Финишная до Решительной с западной стороны. Добавим, что это касается всех видов транспорта.

В Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной
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Ранее в донской столице сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в городе на месяц перекрыли движение транспорта на ЗЖМ. Ограничения на движение транспорта ввели по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Движение#Последние новости Ростова на сегодня#Парковка
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