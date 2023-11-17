Автомобили запретят ставить на улице Оганова в Ростове-на-Дону с 9 декабря

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы. С 9 декабря здесь будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей.
Речь идет об улице Оганова на участке от улицы Финишная до Решительной с западной стороны. Добавим, что это касается всех видов транспорта.
Ранее в донской столице сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в городе на месяц перекрыли движение транспорта на ЗЖМ. Ограничения на движение транспорта ввели по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года.