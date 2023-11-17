Более 1000 семей готовы улучшить жилищные условия с программой «Сахалинская ипотека»

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
О своем решении губернатор заявил на встрече с волонтерами программы «Сахалинская ипотека». Активисты регионального проекта рассказали Валерию Лимаренко о ситуации, в которой оказалась жительница острова. Сахалинка с взрослым ребенком-инвалидом ютятся в маленькой квартире площадью 30 кв. м. , но не могут добиться получения статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий: площадь их помещения превышает норматив.
«Именно в Южно-Сахалинске для этого требуется, чтобы на человека было менее 14 кв. м. жилплощади», — рассказала волонтер программы «Сахалинская ипотека» Софья Пышкина.
Еще одной историей, требующей особого подхода, поделилась активист программы Наталья Безрученкова. Она рассказала о женщине, которая не может оформить ипотеку из-за того, что сменила фамилию. По этой причине затянулись сроки внесения корректив в документы по жилищной программе.
Губернатор Валерий Лимаренко поручил профильным ведомствам пересмотреть критерии для признания островитян нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также глава региона поручил кратно сократить срок внесения изменений в документы, которые касаются вступления в жилищную программу на территории Сахалинской области.
«Безусловно, закон надо соблюдать. Но, если он не позволяет признать нуждающейся в улучшении жилищных условий семью с ребенком-инвалидом, необходимо пересмотреть нормы — как минимум, для определенных категорий граждан. Ведь ключевое в этой истории — люди и их нужды. Проработкой возможности изменения нормы займутся министерство социальной защиты и мэрия Южно-Сахалинска. Кроме того, администрации областного центра срочно необходимо решить вопрос с ускорением процедур оформления документов в управлении жилищной политики, и не в конкретном случае, а системно», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
С начала действия программы «Сахалинская ипотека» жилищные условия улучшили 197 семей. Еще 1150 человек выразили желание принять участие в программе, которую реализует «Сахалинское ипотечное агентство». На базе учреждения волонтеры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, СИА запустило электронный сервис — он позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтеры берут за основу при разработке плана поддержки островитян. С каждым потенциальным участником программы работают индивидуально.
«Есть еще такой пример: супруги работают в крупной энергокомпании Сахалина. Собственного жилья нет, а желание взять ипотеку есть. Но не хватает средств на первоначальный взнос», — рассказал волонтер Евгений Лаврентьев.
На предыдущей встрече с волонтерами глава региона отметил, что при необходимости готов лично хлопотать как перед работодателем, так и перед застройщиком за каждого участника программы. В ходе совещания Валерий Лимаренко по телефону переговорил с руководителем компании, который подтвердил готовность рассмотреть возможность выделить семье субсидию от предприятия — эта материальная помощь станет серьезным подспорьем для семьи в формировании суммы первоначального взноса.
Сегодня на Сахалине и Курилах действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». В частности, единовременную денежную выплату до 5 млн рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий (в том числе участников СВО), бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT-индустрии. Об этих возможностях людям также рассказывают волонтеры проекта.
«Сахалинское ипотечное агентство» уже помогло улучшить жилищные условия тысячам островитян, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки. Специалисты сопровождают сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки. Обратиться в СИА можно по телефону: 8 — (4242) 31-25-31. Адрес учреждения: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 21, 2 этаж.