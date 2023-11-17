Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Соглашение об этом было подписано между руководством компании, которая вложит деньги и правительством Ростовской области в рамках «Транспортной недели-2023».
В ближайшее время на станции Ростов-Товарный начнутся работы по улучшению покрытия контейнерных площадок, общей площадью более 20,5 тысячи квадратных метров. Также планируется реконструкция освещения и ливневой канализации.
После завершения этих работ планируется увеличить техническую перерабатывающую способность площадок с 38 тысяч до 50 тысяч контейнеров каждый год.
«В текущем году отмечается увеличение числа контейнеров перевозимых в Ростовской области. Следовательно, регион стремится к развитию 'сухих портов', которые эффективно решают логистические задачи», — подчеркнул замгубернатора Владимир Окунев.
Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 3,6 миллиарда рублей на новые электрички.