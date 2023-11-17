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Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный

Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года

17 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный
В модернизацию контейнерных площадок терминала Ростов-Товарный планируется вложить 140 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

Соглашение об этом было подписано между руководством компании, которая вложит деньги и правительством Ростовской области в рамках «Транспортной недели-2023».

В ближайшее время на станции Ростов-Товарный начнутся работы по улучшению покрытия контейнерных площадок, общей площадью более 20,5 тысячи квадратных метров. Также планируется реконструкция освещения и ливневой канализации.

В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички
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После завершения этих работ планируется увеличить техническую перерабатывающую способность площадок с 38 тысяч до 50 тысяч контейнеров каждый год.

«В текущем году отмечается увеличение числа контейнеров перевозимых в Ростовской области. Следовательно, регион стремится к развитию 'сухих портов', которые эффективно решают логистические задачи», — подчеркнул замгубернатора Владимир Окунев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 3,6 миллиарда рублей на новые электрички.

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