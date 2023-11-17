Будет холодно и пасмурно: какой погоды ждать ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Однако снегопад в ближайшее время маловероятен, так как температура не опустится ниже +4 градусов.
В пятницу, 17 ноября, в Ростове прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь.
Утром и днем ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 6–11 метров в секунду Температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.
В предстоящую субботу, 18 ноября, синоптики предсказывают дождь. Ночью температура упадет до +4 градусов, а днем поднимется до отметки до +8 градусов.
В воскресенье, 19 ноября, прогнозируется облачная погода. Ночная температура составит до +3 градусов, а днем станет теплее, до +6 градусов.
Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.