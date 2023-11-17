rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Дожди и резкое похолодание ожидаются в Ростове на выходных с 18 ноября

Будет холодно и пасмурно: какой погоды ждать ростовчанам на выходных

17 ноября 2023, 04:47
Фото: 1MI

Дожди и резкое похолодание ожидаются в Ростове на выходных с 18 ноября

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 18 и 19 ноября, стоит ждать похолоданий, а также могут пройти дожди, сообщили синоптики.

Однако снегопад в ближайшее время маловероятен, так как температура не опустится ниже +4 градусов.

В пятницу, 17 ноября, в Ростове прогнозируется облачная погода с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь.

Утром и днем ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 6–11 метров в секунду Температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

В предстоящую субботу, 18 ноября, синоптики предсказывают дождь. Ночью температура упадет до +4 градусов, а днем поднимется до отметки до +8 градусов.

В воскресенье, 19 ноября, прогнозируется облачная погода. Ночная температура составит до +3 градусов, а днем станет теплее, до +6 градусов.

Ранее коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове
Сегодня, 11:28
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп
Сегодня, 11:02
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
Сегодня, 10:42
«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо
Сегодня, 10:37
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
Сегодня, 10:24
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Сегодня, 09:46