Буцаев: РЭО направит мусорные контейнеры в новые регионы

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Как сообщает информиздание 56orb.ru, также при поддержке Российского экологического оператора были разработаны территориальные схемы обращения с отходами для Запорожской и Херсонской областей.
«РЭО реализует мероприятия по развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории новых регионов. Для обеспечения экологической безопасности новых регионов и предоставления населению качественной услуги по сбору и транспортированию ТКО в 2023 году РЭО осуществляет закупку для передачи органам исполнительной власти новых регионов контейнеров, бункеров и специализированной техники. Всего в 2023 году запланировано передать 11 451 единицу контейнеров и бункеров и 150 единиц специализированной техники: 121 мусоровоз, 19 бункеровозов и 10 единиц иной специализированной техники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Согласно запросам соответствующих регионов, планируется поставить следующие объемы оборудования: ДНР — 4042 контейнера и бункера, а также 31 единицу специализированной техники; ЛНР — 1907 и 57 соответственно; Запорожской области — 3972 и 30 единиц; Херсонской области — 1530 и 32 единицы.
«РЭО передал регионам запланированные на 2023 год 11 451 единицу контейнеров и бункеров. Также осуществлена передача 119 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. В полном объеме передана специализированная техника в Херсонскую область и Донецкую народную республику. Поставка оставшихся единиц специализированной техники для Запорожской области и Луганской народной республики будет осуществлена в ноябре 2023 года», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов.
Кроме того, уполномоченные органы исполнительной власти Запорожской и Херсонской областей разработали схемы обращения с отходами при поддержке Российского экологического оператора, включая электронные модели.
Утверждение территориальных схем и создание предусмотренных ими новых объектов позволит регионам достичь 100-процентной обработки отходов, значительно увеличить долю утилизации ТКО и обеспечить жителей регионов качественными услугами по обращению с ТКО.