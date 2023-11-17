Буцаев: РЭО направит мусорные контейнеры в новые регионы

«РЭО реализует мероприятия по развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории новых регионов. Для обеспечения экологической безопасности новых регионов и предоставления населению качественной услуги по сбору и транспортированию ТКО в 2023 году РЭО осуществляет закупку для передачи органам исполнительной власти новых регионов контейнеров, бункеров и специализированной техники. Всего в 2023 году запланировано передать 11 451 единицу контейнеров и бункеров и 150 единиц специализированной техники: 121 мусоровоз, 19 бункеровозов и 10 единиц иной специализированной техники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.