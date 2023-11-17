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Posted Вчера, 14:57

Published Вчера, 14:57

Modified Вчера, 14:59

Updated Вчера, 14:59

Главные новости Ростова 17 ноября

Чиновники распродают люксовые авто, пока на Ростов надвигается торнадо

17 ноября 2023, 14:57
Фото: 1MI
Главные новости Ростова 17 ноября
Жителей Ростова напугала воронка, образовавшаяся в небе, тем временем городская администрация решила распродать свои люксовые машины, а Минстрой региона думает, как застраивать территорию аксайских рынков.

Застройка аксайских рынков

В министерстве строительства региона рассказали, что до начала весны следующего года представят концепцию развития территории аксайских рынков. Их закрыли в 2021 году.

Сейчас власти озаботились освоением обширных участков земли, их площадь составляет 34 и 82 гектаров. Они проводят анализ градостроительной концепции.

Известно, что сделать планируют единую концепцию северного въезда в Ростов. Также на участках разместят дома, общественно-деловые и развлекательные объекты. Построить планируется и конгрессно-выставочный комплекс. Однако его размеры до конца не ясны.

Стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области
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Ростовское торнадо

Жители Ростова рассказали в социальных сетях, что заметили в небе явление, похожее на торнадо. За редкую стихию горожане приняли темную воронку в небе.

Однако спасатели о происшествиях сегодня не сообщали. Вероятно, за торнадо ростовчане приняли облако необычно формы или дым.

«Вот только торнадо нам и не хватало», — заключили в социальных сетях горожане.

«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо
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Чиновники без Audi

В администрации Ростова на продажу выставили несколько элитных легковых авто. Реализовать их планируют 25 декабря на специальном аукционе.

Избавиться чиновники решили, в частности, от Ford Mondeo, Audi A6 и Audi A8. Начальная цена машин на аукционе составит 492 тысячи рублей, 526 тысяч рублей и 578 тысяч рублей соответственно.

Также среди лотов аукциона муниципальные нежилые помещения.

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