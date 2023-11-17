Чиновники распродают люксовые авто, пока на Ростов надвигается торнадо

Posted Вчера, 14:57
Published Вчера, 14:57
Modified Вчера, 14:59
Updated Вчера, 14:59
В министерстве строительства региона рассказали, что до начала весны следующего года представят концепцию развития территории аксайских рынков. Их закрыли в 2021 году.
Сейчас власти озаботились освоением обширных участков земли, их площадь составляет 34 и 82 гектаров. Они проводят анализ градостроительной концепции.
Известно, что сделать планируют единую концепцию северного въезда в Ростов. Также на участках разместят дома, общественно-деловые и развлекательные объекты. Построить планируется и конгрессно-выставочный комплекс. Однако его размеры до конца не ясны.
Жители Ростова рассказали в социальных сетях, что заметили в небе явление, похожее на торнадо. За редкую стихию горожане приняли темную воронку в небе.
Однако спасатели о происшествиях сегодня не сообщали. Вероятно, за торнадо ростовчане приняли облако необычно формы или дым.
«Вот только торнадо нам и не хватало», — заключили в социальных сетях горожане.
В администрации Ростова на продажу выставили несколько элитных легковых авто. Реализовать их планируют 25 декабря на специальном аукционе.
Избавиться чиновники решили, в частности, от Ford Mondeo, Audi A6 и Audi A8. Начальная цена машин на аукционе составит 492 тысячи рублей, 526 тысяч рублей и 578 тысяч рублей соответственно.
Также среди лотов аукциона муниципальные нежилые помещения.