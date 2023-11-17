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Posted Вчера, 16:08

Published Вчера, 16:08

Modified Вчера, 21:12

Updated Вчера, 21:12

Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц

Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц

17 ноября 2023, 16:08
Фото: 1MI
Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц

Названы вакансии в Ростове с окладом больше ста тысяч рублей

В Ростове зарплату с окладом в 100 тысяч рублей предлагают разнорабочим и специалистам в экономической безопасности, пишет «Деловая газета. ЮГ».

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове-на-Дону на этой неделе. Так, от 95 до 125 тысяч рублей в городе обещают разнорабочему. При этом опыт его работы не учитывается. Однако придется уезжать на вахту в другие регионы России. Из плюсов — работодатель оплатит спецодежду, жилье и питание.

Также от 100 тысяч рублей в Ростове готовы платить специалисту экономической безопасности. Требований к нему немало — высшее юридическое образование, опыт работы в силовых ведомствах и готовность работать с большими объемами информации.

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От 50 до 100 тысяч рублей готовы платить и Деду Морозу. Их активным поиском сейчас занимаются агентства праздничных услуг. Деда Мороза они ищут «доброго и веселого», готового к детским новогодним программам и поздравлениям. Соискатель должен иметь аналогичный опыт работы и желание трудиться в пик новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области.

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