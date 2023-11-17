Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове-на-Дону на этой неделе. Так, от 95 до 125 тысяч рублей в городе обещают разнорабочему. При этом опыт его работы не учитывается. Однако придется уезжать на вахту в другие регионы России. Из плюсов — работодатель оплатит спецодежду, жилье и питание.