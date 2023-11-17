Десятибалльные пробки сковали центр и окраины Ростова

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Вчера, 15:26
Updated Вчера, 15:26
Вечером пятницы 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки. Дорожные заторы наблюдаются во всех частях города. Обычно их провоцирует непогода, однако дождя или снега сегодня в Ростове нет. Очевидцы сообщали о нескольких авариях сегодня, однако в ГИБДД их подробностями не делились.
Особенно сложная дорожная обстановка сложилась на Ворошиловском, Большой Садовой, Красноармейской, Нагибина, Горького и Кировском. Также огромные пробки собрались на Малиновского, Вятской, Страны Советов и Вавилова.
Ранее в Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский.