Десятибалльные пробки сковали центр и окраины Ростова

Вечером пятницы 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки. Дорожные заторы наблюдаются во всех частях города. Обычно их провоцирует непогода, однако дождя или снега сегодня в Ростове нет. Очевидцы сообщали о нескольких авариях сегодня, однако в ГИБДД их подробностями не делились.