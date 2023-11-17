rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:24

Published Вчера, 15:24

Modified Вчера, 15:26

Updated Вчера, 15:26

Пробка в Ростове на Большой Садовой 17 ноября

Десятибалльные пробки сковали центр и окраины Ростова

17 ноября 2023, 15:24
Фото: rostovgazeta.ru
Пробка в Ростове на Большой Садовой 17 ноября
В Ростове образовались пробки в разных районах города, сообщают «Яндекс. Карты».

Вечером пятницы 17 ноября Ростов сковали десятибалльные пробки. Дорожные заторы наблюдаются во всех частях города. Обычно их провоцирует непогода, однако дождя или снега сегодня в Ростове нет. Очевидцы сообщали о нескольких авариях сегодня, однако в ГИБДД их подробностями не делились.

Вылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
Узнать подробнее

Особенно сложная дорожная обстановка сложилась на Ворошиловском, Большой Садовой, Красноармейской, Нагибина, Горького и Кировском. Также огромные пробки собрались на Малиновского, Вятской, Страны Советов и Вавилова.

Ранее в Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский.

Читайте также:
В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусомДвое погибли: авто сжало до состояния металлолома в ДТП в Ростовской областиВ Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Пробки в Ростове#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Чиновники распродают люксовые авто, пока на Ростов надвигается торнадо
Вчера, 14:57
«Не наш дед»: ростовчан возмутил Санта Клаус в центре города
Вчера, 17:51
Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за летнюю резину с 1 декабря
Вчера, 12:18
Вдоль Дона в Ростовской области построят трассу к 2026 году
Вчера, 17:29
Дед Мороз и разнорабочий: кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей в месяц
Вчера, 16:08
Жареное мясо — преступление: шеф-повар из Ростова назвал рецепты самой вкусной шаурмы
Вчера, 20:54