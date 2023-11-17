Гигантский трактородром построят в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Государственная экспертиза одобрила строительство неподалеку от Константиновска Ростовской области трактородрома. Заказчиком объекта значится местный технологический техникум.
Трактородром будет находиться за чертой города. Там будут проводить испытания сельскохозяйственной техники. Студенты техникума смогут также учиться езде на ней.
Сроки строительства в заключении экспертов не уточняются.
Ранее сообщалось, что военный аэродром в Ростовской области начали наполнять техникой.