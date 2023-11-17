Госэкспертиза утвердила проект капремонта Дворца спорта в Ростове

Posted Вчера, 16:40
Published Вчера, 16:40
Modified Вчера, 16:42
Updated Вчера, 16:42
Государственная экспертиза утвердила проект капитального ремонта Дворца спорта в Ростове. Здание находится в переулке Халтуринском.
Заказчиком реконструкции объекта выступает «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника». Работы планируют завершить летом 2025 году.
Напомним, в здании уже демонтировал плиты игрового поля, инженерные системы и перегородки. В реконструкцию планируют вложить 1,6 миллиарда рублей. После завершения работ в Дворце спорта, помимо прочего, хотят организовать концертную площадку на семь тысяч зрителей.