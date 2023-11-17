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Posted Вчера, 16:40

Published Вчера, 16:40

Modified Вчера, 16:42

Updated Вчера, 16:42

Госэкспертиза утвердила проект капремонта Дворца спорта в Ростове

Госэкспертиза утвердила проект капремонта Дворца спорта в Ростове

17 ноября 2023, 16:40
Фото: Яндекс. Карты
Госэкспертиза утвердила проект капремонта Дворца спорта в Ростове
Главная государственная строительная экспертиза выдала положительное заключение на проект капремонта Дворца спорта в Ростове, сообщается на сайте организации.

Государственная экспертиза утвердила проект капитального ремонта Дворца спорта в Ростове. Здание находится в переулке Халтуринском.

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Заказчиком реконструкции объекта выступает «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника». Работы планируют завершить летом 2025 году.

Напомним, в здании уже демонтировал плиты игрового поля, инженерные системы и перегородки. В реконструкцию планируют вложить 1,6 миллиарда рублей. После завершения работ в Дворце спорта, помимо прочего, хотят организовать концертную площадку на семь тысяч зрителей.

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