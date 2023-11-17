Госэкспертиза утвердила проект капремонта Дворца спорта в Ростове

Напомним, в здании уже демонтировал плиты игрового поля, инженерные системы и перегородки. В реконструкцию планируют вложить 1,6 миллиарда рублей. После завершения работ в Дворце спорта, помимо прочего, хотят организовать концертную площадку на семь тысяч зрителей.