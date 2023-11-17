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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Производителей мяса проверят в Ростовской области из-за высоких цен

Грозят штрафы: производителей курятины и яиц ждут проверки на Дону из-за бешеных цен

17 ноября 2023, 07:59
Фото: Midjourney
Производителей мяса проверят в Ростовской области из-за высоких цен

Производителей курятины и яиц проверят в Ростовской области из-за высоких цен

В Ростовской области назначены проверки в отношении производителей куриного мяса из-за роста цен, сообщает региональном УФАС.

В рамках проверки предстоит оценить действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы будут сделаны после анализа всей полученной информации.

«При выявлении признаков нарушения закона будут возбуждены антимонопольные дела. Тогда компаниями грозят оборотные штрафы в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.

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Добавим, что в последнее время резко дорожают многие продовольственные товары. В том числе в регионе взлетели цены на яйца за месяц.

При этом курица в Ростовской области подорожала в среднем на 70 рублей.

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