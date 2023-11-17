Грозят штрафы: производителей курятины и яиц ждут проверки на Дону из-за бешеных цен

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В рамках проверки предстоит оценить действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы будут сделаны после анализа всей полученной информации.
«При выявлении признаков нарушения закона будут возбуждены антимонопольные дела. Тогда компаниями грозят оборотные штрафы в соответствии с законодательством», — уточнили в управлении.
Добавим, что в последнее время резко дорожают многие продовольственные товары. В том числе в регионе взлетели цены на яйца за месяц.
При этом курица в Ростовской области подорожала в среднем на 70 рублей.