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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Донской губернатор Голубев рекомендовал уволить главу села из-за квартиры в Ялте

Губернатор Ростовской области порекомендовал уволить Галицкого

17 ноября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Донской губернатор Голубев рекомендовал уволить главу села из-за квартиры в Ялте

Донской губернатор Голубев рекомендовал уволить главу села из-за квартиры в Ялте

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал депутатам снять с поста главу администрации Поляковского сельпо Александра Галицкого за нарушения, пишет Donnews.

На одном из заседаний глава региона напомнил, что Галицкий занимается бизнесменом и у него есть несоответствия расходов и сделок по покупке недвижимости. Издание уточнило, что губернатор упомянул о купленной квартире в Ялте.

Губернатор потребовал от главы администрации Неклиновского района Василия Даниленко объяснить, почему чиновник отделался только замечанием. Тот объяснил, что депутаты проголосовали против увольнения.

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Даниленко добавил, что депутаты теперь снова рассмотрят этот вопрос.

«Решение, конечно, депутаты принимают самостоятельно, если у них есть доводы. Но я же направил за своей подписью, на чем-то основывался, а вы молчите», — пишет издание со ссылкой на слова Голубева.

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