Губернатор Ростовской области порекомендовал уволить Галицкого

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
На одном из заседаний глава региона напомнил, что Галицкий занимается бизнесменом и у него есть несоответствия расходов и сделок по покупке недвижимости. Издание уточнило, что губернатор упомянул о купленной квартире в Ялте.
Губернатор потребовал от главы администрации Неклиновского района Василия Даниленко объяснить, почему чиновник отделался только замечанием. Тот объяснил, что депутаты проголосовали против увольнения.
Даниленко добавил, что депутаты теперь снова рассмотрят этот вопрос.
«Решение, конечно, депутаты принимают самостоятельно, если у них есть доводы. Но я же направил за своей подписью, на чем-то основывался, а вы молчите», — пишет издание со ссылкой на слова Голубева.
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