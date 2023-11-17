Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах

Издание сообщило, что согласно предложению Минцифры, каждый пользователь сможет проверить свой личный кабинет, чтобы убедиться, не используется ли его старый номер в мошеннических схемах и не оформлены ли новые номера по его паспортным данным. Эта инициатива направлена на борьбу с телефонными аферистами.