Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Издание сообщило, что согласно предложению Минцифры, каждый пользователь сможет проверить свой личный кабинет, чтобы убедиться, не используется ли его старый номер в мошеннических схемах и не оформлены ли новые номера по его паспортным данным. Эта инициатива направлена на борьбу с телефонными аферистами.
Создание раздела на «Госуслугах» позволит абонентам видеть, какие сим-карты зарегистрированы на их имя. Эта информация будет доступна только в личных кабинетах пользователей. На данный момент такие данные находятся в распоряжении только операторов связи.
«Один из представителей телеком-рынка отмечает, что абонент, обнаруживший неиспользуемый или нелегально оформленный номер, сможет заблокировать его», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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