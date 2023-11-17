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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Ростовчане на госуслугах смогут проверить зарегистрированные на себя сим-карты

Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах

17 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Ростовчане на госуслугах смогут проверить зарегистрированные на себя сим-карты

Ростовчане на госуслугах смогут проверить зарегистрированные на себя сим-карты

На портале «Госуслуги» планируется добавить раздел с информацией о зарегистрированных сим-картах граждан, в том числе жителей Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».

Издание сообщило, что согласно предложению Минцифры, каждый пользователь сможет проверить свой личный кабинет, чтобы убедиться, не используется ли его старый номер в мошеннических схемах и не оформлены ли новые номера по его паспортным данным. Эта инициатива направлена на борьбу с телефонными аферистами.

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Создание раздела на «Госуслугах» позволит абонентам видеть, какие сим-карты зарегистрированы на их имя. Эта информация будет доступна только в личных кабинетах пользователей. На данный момент такие данные находятся в распоряжении только операторов связи.

«Один из представителей телеком-рынка отмечает, что абонент, обнаруживший неиспользуемый или нелегально оформленный номер, сможет заблокировать его», — сказано в сообщении.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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