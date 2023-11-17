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Posted Вчера, 17:01

Published Вчера, 17:01

Modified Вчера, 21:08

Updated Вчера, 21:08

В Ростове машина BMW опрокинулась, влетев в ограждение на полной скорости

Красная BMW перевернулась на Текучева в Ростове, спровоцировав огромную пробку

17 ноября 2023, 17:01
Фото: Pxhere.com
В Ростове машина BMW опрокинулась, влетев в ограждение на полной скорости
В Ростове машина BMW опрокинулась, влетев в ограждение на полной скорости, спровоцировав пробку на Текучева.

ДТП произошло сегодня днем на Текучева в Ростове. Там красная машина BMW влетела в бетонное ограждение и трижды перевернулась. Сейчас элитное авто напоминает груду покорёженного металла. Водитель чудом не пострадал.

В Ростове машина BMW опрокинулась, влетев в ограждение на полной скорости
Видео: Telegram-канал "Ростов Главный"

Сам он винит в аварии дорожных рабочих. Автомобилист рассказал Don Mash, что те якобы не поставили сетку и ограждение, а потому машина попала в ДТП. Он добавляет, что рабочие после опрокидывания авто выбежали ставить необходимые знаки. Теперь автомобилист намерен судиться.

Однако слова водителя расходятся с камерами дорожного наблюдения. На них видно, что машина ехала на очень высокой скорости, а потому не успела притормозить и врезалась в ограждение и сетку, выставленные рабочими.

В ГИБДД обстоятельства аварии не комментировали.

Авария спровоцировала на Текучева огромную пробку, однако к настоящему часу она уже пропала.

Ранее водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове.

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