Красная BMW перевернулась на Текучева в Ростове, спровоцировав огромную пробку

Posted Вчера, 17:01
Published Вчера, 17:01
Modified Вчера, 21:08
Updated Вчера, 21:08
ДТП произошло сегодня днем на Текучева в Ростове. Там красная машина BMW влетела в бетонное ограждение и трижды перевернулась. Сейчас элитное авто напоминает груду покорёженного металла. Водитель чудом не пострадал.
Сам он винит в аварии дорожных рабочих. Автомобилист рассказал Don Mash, что те якобы не поставили сетку и ограждение, а потому машина попала в ДТП. Он добавляет, что рабочие после опрокидывания авто выбежали ставить необходимые знаки. Теперь автомобилист намерен судиться.
Однако слова водителя расходятся с камерами дорожного наблюдения. На них видно, что машина ехала на очень высокой скорости, а потому не успела притормозить и врезалась в ограждение и сетку, выставленные рабочими.
В ГИБДД обстоятельства аварии не комментировали.
Авария спровоцировала на Текучева огромную пробку, однако к настоящему часу она уже пропала.
Ранее водитель авто насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Ростове.