Красная BMW перевернулась на Текучева в Ростове, спровоцировав огромную пробку

Сам он винит в аварии дорожных рабочих. Автомобилист рассказал Don Mash, что те якобы не поставили сетку и ограждение, а потому машина попала в ДТП. Он добавляет, что рабочие после опрокидывания авто выбежали ставить необходимые знаки. Теперь автомобилист намерен судиться.