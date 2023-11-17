Курс по защите персональных данных запустили в Сахалинском госуниверситете

«Очень большое количество муниципальных государственных услуг предоставляется сейчас в цифровой форме. Но мы порой передаем свои персональные данные, не задумываясь, кому и зачем. Обучение по программе позволит специалистам грамотно обращаться с нашими данными. Надеемся, что эта программа будет востребована, как в Сахалинской области, так и в целом на Дальнем Востоке», — подчеркнула куратор курса Светлана Чехонина.