Курс по защите персональных данных запустили в Сахалинском госуниверситете

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Этот проект стал частью федеральной программы «Приоритет-2030», которую реализуют при поддержке президента РФ Владимира Путина.
Направление «Защита персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» рассчитано на неделю занятий в очном формате. После окончания обучения слушателям выдают сертификат о повышении квалификации. Документ установленного образца станет свидетельством о повышении профессиональной подготовки для специалистов профильной индустрии.
«Обучение реализуется в рамках программы академического лидерства „Приоритет-2030“. Университет проводит обучение специалистов организаций Сахалинской области, занятых обработкой персональных данных, их созданием, хранением, уничтожением, передачей третьим лицам», — пояснила глава Центра дистанционного обучения СахГУ, куратор образовательной программы Светлана Чехонина.
Для преподавания нового курса вуз пригласил специалистов министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, а также экспертов Центра региональной цифровой трансформации. Помимо лекций, участникам образовательного курса будут доступны презентации и цифровые инструменты, а также электронная библиотечная система «Юрайт», учебные и контрольно-измерительные материалы. Все это поможет специалистам отрасли усвоить новую дисциплину во всех деталях. Первый поток уже стартовал.
«Для получения практических навыков также используются технические средства: анализаторы спектра, устройства для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в помещениях. В частности, слушатели ознакомились со средством контроля и анализа защищенности помещений от утечки речевой информации „Шепот“. На практических занятиях им показали, как делается оценка защищенности, и какие меры впоследствии применяются для информационной защиты помещения», — пояснил ведущий аналитик регионального минцифры Евгений Платонов, ставший одним из наставников в рамках новой программы СахГУ.
Сегодня в России огромное внимание уделяют вопросам защиты информации и персональных данных. Поэтому каждый специалист IT-индустрии, который работает в этой сфере, регулярно должен проходить повышение квалификации и профессиональную переподготовку. До конца 2023 года в Сахалинском государственном университете планируют обучить основам работы с персональными данными более 50 специалистов.
«Очень большое количество муниципальных государственных услуг предоставляется сейчас в цифровой форме. Но мы порой передаем свои персональные данные, не задумываясь, кому и зачем. Обучение по программе позволит специалистам грамотно обращаться с нашими данными. Надеемся, что эта программа будет востребована, как в Сахалинской области, так и в целом на Дальнем Востоке», — подчеркнула куратор курса Светлана Чехонина.