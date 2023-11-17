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Posted Вчера, 16:21

Published Вчера, 16:21

Modified Вчера, 16:23

Updated Вчера, 16:23

Водителей предупредили о гололеде и осадках на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Метель прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области 18 ноября

17 ноября 2023, 16:21
Фото: 1MI
Водителей предупредили о гололеде и осадках на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Водителей предупредили о гололеде и осадках на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает пресс-служба «Автодора».

Из-за резкого ухудшения погоды аварийность может увеличиться на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водителей предупредили о дожде и похолодании. Из-за ночных минусовых температур на дороге может появиться гололед.

Также в «Автодоре» заявили о возможном снегопаде. На этот случай дорожные службы уже подготовили снегоуборочную технику.

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Водителей просят быть внимательней на дорогах, не превышать скорость и не прибегать к рискованным маневрам, чтобы не спровоцировать ДТП.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростовской области на предстоящих выходных.

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