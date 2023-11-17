Метель прогнозируют на М-4 «Дон» в Ростовской области 18 ноября

Posted Вчера, 16:21
Published Вчера, 16:21
Modified Вчера, 16:23
Updated Вчера, 16:23
Из-за резкого ухудшения погоды аварийность может увеличиться на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водителей предупредили о дожде и похолодании. Из-за ночных минусовых температур на дороге может появиться гололед.
Также в «Автодоре» заявили о возможном снегопаде. На этот случай дорожные службы уже подготовили снегоуборочную технику.
Водителей просят быть внимательней на дорогах, не превышать скорость и не прибегать к рискованным маневрам, чтобы не спровоцировать ДТП.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростовской области на предстоящих выходных.