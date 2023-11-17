Миллионному посетителю выставки «Россия» вручили билеты на балет

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщило издание 56orb.ru, Светлана прибыла на выставку-форум «Россия» вместе со своим супругом Салаватом, а накануне отметила свой день рождения. Для нее поездка в Москву стала великолепным подарком, и она не ожидала, что на выставке ее ждет еще один сюрприз. Светлана поделилась, что ее с супругом остановили с вопросом о том, как они относятся к сюрпризам и чудесам, и того, что произошло дальше, она и предположить не могла.
«Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более что завтра прилетает сюда моя подруга — и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась!» — рассказала Светлана Сулейманова.
Представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“», Министерства культуры РФ и Банка России также присоединились к поздравлениям Светланы в качестве миллионного посетителя выставки. Ей вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре, а также предоставили возможность посетить историческое здание Банка России в рамках индивидуальной экскурсии и разместиться в одном из столичных отелей. Кроме того, ей оплатят проезд в Москву и обратно в Пензу.
«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки „Россия“. На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы сегодня увидели одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей. Для нас это самая большая награда», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.
Международная выставка-форум «Россия» продолжится до 12 апреля и представляет достижения Российской Федерации. Здесь посетители могут увидеть экспозиции из 89 российских регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.