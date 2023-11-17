Миллионному посетителю выставки «Россия» вручили билеты на балет

Как сообщило издание 56orb.ru, Светлана прибыла на выставку-форум «Россия» вместе со своим супругом Салаватом, а накануне отметила свой день рождения. Для нее поездка в Москву стала великолепным подарком, и она не ожидала, что на выставке ее ждет еще один сюрприз. Светлана поделилась, что ее с супругом остановили с вопросом о том, как они относятся к сюрпризам и чудесам, и того, что произошло дальше, она и предположить не могла.