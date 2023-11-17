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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Недобросовестные УК внесут в единый черный список

Недобросовестные УК внесут в единый черный список

17 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил решение наболевшей проблемы после обрушения дома в Астрахани.

В свете недавней трагедии в Астрахани, где произошел обрушение пятиэтажного дома, проблема недобросовестных управляющих компаний снова стала волнующей. С целью решения этой проблемы, депутат Государственной Думы Сергей Колунов предлагает внести такие компании в единый черный список.

«К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с недобросовестными компаниями, которые стремятся получить максимальную прибыль от обслуживания зданий до последнего момента. Однако этот „последний момент“ наступает, когда здание разрушается, и жители оказываются в ужасных условиях. Я считаю, что мы должны решительно решать эту проблему», — заявил депутат в интервью с интернет изданием «Подмосковье сегодня».

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