Недобросовестные УК внесут в единый черный список

«К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с недобросовестными компаниями, которые стремятся получить максимальную прибыль от обслуживания зданий до последнего момента. Однако этот „последний момент“ наступает, когда здание разрушается, и жители оказываются в ужасных условиях. Я считаю, что мы должны решительно решать эту проблему», — заявил депутат в интервью с интернет изданием «Подмосковье сегодня».