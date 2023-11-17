«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Напомним, ростовчане стали замечать множество тараканов даже в банкоматах в общественных местах в ноябре.
По словам Регины Ерофеевой, тараканы любят теплую и влажную среду.
«Зато ненавидят температуру ниже нуля и жару выше +30 градусов. При такой температуре влаги в воздухе почти нет, а сухости тараканы не любят», — поясняет зоолог.
Она добавляет, что в подвалах жилых домов даже в мороз и жару будет сыро, поэтому тараканы продолжат размножаться.
«Чтобы избавиться от них, нужно тщательно следить за сантехникой, не пропускать протеканий и регулярно проветривать помещение. Тогда, вероятнее всего, они уйдут из-за летней жары и сухости», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове тараканы захватывают фудкорты.