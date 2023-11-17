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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Зоолог Ерофеева объяснила, когда закончится нашествие тараканов в Ростове

«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове

17 ноября 2023, 11:28
Фото: Midjourney
Зоолог Ерофеева объяснила, когда закончится нашествие тараканов в Ростове

Зоолог Ерофеева объяснила, когда закончится нашествие тараканов в Ростове

С приходом жары тараканы начнут пропадать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Напомним, ростовчане стали замечать множество тараканов даже в банкоматах в общественных местах в ноябре.

По словам Регины Ерофеевой, тараканы любят теплую и влажную среду.

«Зато ненавидят температуру ниже нуля и жару выше +30 градусов. При такой температуре влаги в воздухе почти нет, а сухости тараканы не любят», — поясняет зоолог.

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Она добавляет, что в подвалах жилых домов даже в мороз и жару будет сыро, поэтому тараканы продолжат размножаться.

«Чтобы избавиться от них, нужно тщательно следить за сантехникой, не пропускать протеканий и регулярно проветривать помещение. Тогда, вероятнее всего, они уйдут из-за летней жары и сухости», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове тараканы захватывают фудкорты.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Тараканы
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