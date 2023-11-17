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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

Памятник Врангелю в Ростове

Памятник Врангелю закрыли черным каркасом в Ростове после пикетов

17 ноября 2023, 14:18
Фото: Пресс-служба парка-музея «Парамоны»
Памятник Врангелю в Ростове
В Ростове решили прикрыть памятник Петру Врангелю, в социальных сетях горожане рассказали, что монумент оградили черным каркасом.

В Ростове недавно открытый памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения Петру Врангелю решили закрыть транспортировочным каркасом и пленкой. Монумент установлен на Казахской улице, рядом с кадетским училищем.

Памятник Врангелю в Ростове сейчасПамятник Врангелю в Ростове сейчас
Памятник Врангелю в Ростове сейчас
Фото: Telegram-канал "Ростов №1"

Будут ли демонтировать памятник Врангелю и с чем связано его сокрытие от глаз посторонних, неизвестно.

За десять дней своего существования монумент спровоцировал бурный скандал в Ростове. Коммунисты оказались возмущены, что памятник белому генералу установили в день Октябрьской революции — 7 ноября. После этого они устроили пикеты с требованием демонтировать монумент.

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