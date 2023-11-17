Памятник Врангелю закрыли черным каркасом в Ростове после пикетов

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Ростове недавно открытый памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения Петру Врангелю решили закрыть транспортировочным каркасом и пленкой. Монумент установлен на Казахской улице, рядом с кадетским училищем.
Будут ли демонтировать памятник Врангелю и с чем связано его сокрытие от глаз посторонних, неизвестно.
За десять дней своего существования монумент спровоцировал бурный скандал в Ростове. Коммунисты оказались возмущены, что памятник белому генералу установили в день Октябрьской революции — 7 ноября. После этого они устроили пикеты с требованием демонтировать монумент.