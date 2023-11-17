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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:15

Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп

Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп

17 ноября 2023, 11:02
Фото: rostovgazeta.ru
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп

Ростовчанин упал с Ворошиловского моста и погиб 17 ноября

На Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону не удержался мужчина и упал с большой высоты, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Днем мужчина перелез через ограждение, после чего просто стоял и смотрел по сторонам. В какой-то момент он не удержался и упал с большой высоты.

«Предварительно, ему было 36 лет, на учете в психдиспансере не состоял. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, на месте работает полиция», — уточнил канал.

Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове
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Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Это не первый подобный случай, так как в ноябре с этого же моста упал парень, спасти его не удалось.

Ранее голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в Таганроге под окнами многоэтажного дома нашли труп 27-летней матери двоих детей.

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