Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Днем мужчина перелез через ограждение, после чего просто стоял и смотрел по сторонам. В какой-то момент он не удержался и упал с большой высоты.
«Предварительно, ему было 36 лет, на учете в психдиспансере не состоял. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, на месте работает полиция», — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Это не первый подобный случай, так как в ноябре с этого же моста упал парень, спасти его не удалось.
Ранее голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в Таганроге под окнами многоэтажного дома нашли труп 27-летней матери двоих детей.