«После драки в самолет»: что предложили делать с мигрантами в Ростовской области

Posted 17 ноября 2023, 13:32
Published 17 ноября 2023, 13:32
Modified 17 ноября 2023, 13:34
Updated 17 ноября 2023, 13:34
Он рассказал, что сейчас пик решения вопроса о национальной миграционной политике. Фракция, к которой относится депутат, предлагает ввести жесткий биометрический контроль на въезде в Россию.
«В случае нарушений — высылка без возможности вернуться. Например, устроили драку мигранты, на следующий день — в самолет и на родину», — заявил парламентарий.
Он добавил, что многие меняют при выезде фамилию и имя, после чего возвращаются обратно. По его словам, биометрия поставит на этом заслон.
Ранее эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.