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Posted 17 ноября 2023, 13:32

Published 17 ноября 2023, 13:32

Modified 17 ноября 2023, 13:34

Updated 17 ноября 2023, 13:34

Мигрантов из Ростовской области хотят начать выдворять за любое правонарушение

«После драки в самолет»: что предложили делать с мигрантами в Ростовской области

17 ноября 2023, 13:32
Фото: Midjourney
Мигрантов из Ростовской области хотят начать выдворять за любое правонарушение

Мигрантов из Ростовской области хотят начать выдворять за любое правонарушение

В России рассматривается вопрос о выдворении из России мигрантов за нарушения, в том числе в Ростовской области, сообщил в Telegram депутат Дмитрий Гусев.

Он рассказал, что сейчас пик решения вопроса о национальной миграционной политике. Фракция, к которой относится депутат, предлагает ввести жесткий биометрический контроль на въезде в Россию.

«В случае нарушений — высылка без возможности вернуться. Например, устроили драку мигранты, на следующий день — в самолет и на родину», — заявил парламентарий.

Эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова
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Он добавил, что многие меняют при выезде фамилию и имя, после чего возвращаются обратно. По его словам, биометрия поставит на этом заслон.

Ранее эксперт поддержал идею обучения русскому языку детей мигрантов в школах Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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