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Published Сегодня, 11:58

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Путин назначил новых судей в Ростовской области в ноябре

Путин назначил новых судей в Ростовской области в ноябре

17 ноября 2023, 11:58
Фото: Midjourney
Путин назначил новых судей в Ростовской области в ноябре
Президент России Владимир Путин своим указом назначил судей в Ростовской области, говорится на сайте Ростовского облсуда.

Зампредом Советского райсуда Ростова стала Ирина Кузьменко, судьей Кировского райсуда — Александр Войнов. Кроме того, в Новочеркасском горсуде теперь судьей работает Александр Филимонов.

В Октябрьском райсуде стали судьями Галина Вернигорова и Александр Князев, Таганрогском горсуде — Зинаида Папанова.

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Напомним, что, по информации СМИ, утром в четверг, 16 ноября, провели обыски в здании Советского районного суда. Говорилось о возможной коррупционной составляющий среди сотрудников и взятках за «нужные» решения.

Однако никакой официальной информации по этому поводу не было, она уточняется. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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