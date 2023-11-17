Путин назначил новых судей в Ростовской области в ноябре

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Зампредом Советского райсуда Ростова стала Ирина Кузьменко, судьей Кировского райсуда — Александр Войнов. Кроме того, в Новочеркасском горсуде теперь судьей работает Александр Филимонов.
В Октябрьском райсуде стали судьями Галина Вернигорова и Александр Князев, Таганрогском горсуде — Зинаида Папанова.
Напомним, что, по информации СМИ, утром в четверг, 16 ноября, провели обыски в здании Советского районного суда. Говорилось о возможной коррупционной составляющий среди сотрудников и взятках за «нужные» решения.
Однако никакой официальной информации по этому поводу не было, она уточняется. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.