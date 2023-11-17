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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Многодетная мать из Гукова рассказала, как осталась без награды за воспитание детей

«Разве мало?»: многодетная мать Ростовской области осталась без награды губернатора

17 ноября 2023, 12:11
Фото: Midjourney
Многодетная мать из Гукова рассказала, как осталась без награды за воспитание детей

Многодетная мать из Ростовской области осталась без награды губернатора

Многодетная маломобильная жительница Гукова сокрушается, что второй год ей не удается получить Почетный диплом губернатора «За заслуги в воспитании детей». Об этом она сообщила корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что группу инвалидности мать пятерых детей Светлана Авдеева из Гукова получила после неудачного лечения глаза в больнице. Теперь она плохо видит. Да так, что одна без сопровождения не ходит по улице.

Второй год подряд Светлана Авдеева собирает документы на получение Почетного диплома губернатора «За заслуги в воспитании детей».

«Только за последний месяц мой старший сын стал победителем областного конкурса по выпечке хлеба. Дочка участвовала во многих соревнованиях в Ростове, привезла много сертификатов. Еще один сын печатается в газете. Раз в две недели выходят его статьи. Разве мало у меня заслуг в воспитании детей? Тем более, учитывая, что я маломобильная мама», — сокрушается жительница Гуково.

Мать пятерых детей из Ростовской области потеряла глаз после лечения в больнице
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Светлана подозревает, что долгожданную награду в этом году ей снова не вручат. Но не потому, что она не прошла конкурсный отбор, а из-за ее активной жизненной позиции.

«Дело в том, что дипломы губернатор вручает лично. И с каждым победителем проводит пятиминутную беседу. Кто же мне у нас позволит разговаривать с губернатором целых пять минут», — предполагает Авдеева.

В администрации города Гуково корреспонденту RostovGazeta сообщили, что по телефону информацию о выдвижении многодетных жительниц города на получение диплома губернатора не разглашают.

«Направьте официальный запрос», — подчеркнули в администрации Гуково.

В министерстве труда и соцразвития Ростовской области разъяснили, что для рассмотрения кандидатов на получение диплома губернатора, собирается целая комиссия. Она тщательно изучает документы всех семей, заслуги детей и многое другое. И если какая-то кандидатура не была утверждена — на то были веские основания.

Ранее RostovGazeta сообщала, как больница в Гуково осталась без отопления в ноябре.

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