«Разве мало?»: многодетная мать Ростовской области осталась без награды губернатора

«Только за последний месяц мой старший сын стал победителем областного конкурса по выпечке хлеба. Дочка участвовала во многих соревнованиях в Ростове, привезла много сертификатов. Еще один сын печатается в газете. Раз в две недели выходят его статьи. Разве мало у меня заслуг в воспитании детей? Тем более, учитывая, что я маломобильная мама», — сокрушается жительница Гуково.