«Разве мало?»: многодетная мать Ростовской области осталась без награды губернатора

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, что группу инвалидности мать пятерых детей Светлана Авдеева из Гукова получила после неудачного лечения глаза в больнице. Теперь она плохо видит. Да так, что одна без сопровождения не ходит по улице.
Второй год подряд Светлана Авдеева собирает документы на получение Почетного диплома губернатора «За заслуги в воспитании детей».
«Только за последний месяц мой старший сын стал победителем областного конкурса по выпечке хлеба. Дочка участвовала во многих соревнованиях в Ростове, привезла много сертификатов. Еще один сын печатается в газете. Раз в две недели выходят его статьи. Разве мало у меня заслуг в воспитании детей? Тем более, учитывая, что я маломобильная мама», — сокрушается жительница Гуково.
Светлана подозревает, что долгожданную награду в этом году ей снова не вручат. Но не потому, что она не прошла конкурсный отбор, а из-за ее активной жизненной позиции.
«Дело в том, что дипломы губернатор вручает лично. И с каждым победителем проводит пятиминутную беседу. Кто же мне у нас позволит разговаривать с губернатором целых пять минут», — предполагает Авдеева.
В администрации города Гуково корреспонденту RostovGazeta сообщили, что по телефону информацию о выдвижении многодетных жительниц города на получение диплома губернатора не разглашают.
«Направьте официальный запрос», — подчеркнули в администрации Гуково.
В министерстве труда и соцразвития Ростовской области разъяснили, что для рассмотрения кандидатов на получение диплома губернатора, собирается целая комиссия. Она тщательно изучает документы всех семей, заслуги детей и многое другое. И если какая-то кандидатура не была утверждена — на то были веские основания.
Ранее RostovGazeta сообщала, как больница в Гуково осталась без отопления в ноябре.