Ростовская область до конца 2023 года получит вакцину от кори

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ранее местные жители пожаловались в редакцию, что не могут сделать прививку против кори. Они рассказали, что препаратов нет, как в частных клиниках, так и государственных.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона и рассказали, что в область поставляет препараты Минздрав России в рамках Национального календаря профилактических прививок.
«Поставок вакцины против кори, паротита в текущем году было, но в феврале привозили трехкомпонентную вакцину против кори, краснухи, паротита в небольшом объеме», — уточнили в правительстве.
Кроме того, привезли в необходимом объеме однокомпонентную вакцину против кори.
Отмечается, что согласно письму Минздрава России новые препараты доставят в Ростовскую область в полном объеме до конца 2023 года.
Ранее эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области.