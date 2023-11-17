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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

Ростовская область до конца 2023 года получит вакцину от кори

Ростовская область до конца 2023 года получит вакцину от кори

17 ноября 2023, 11:41
Фото: 1MI
Ростовская область до конца 2023 года получит вакцину от кори
В Ростовскую область до конца 2023 года доставят препараты для вакцинации против кори, сообщили RostovGazeta в правительстве региона.

Ранее местные жители пожаловались в редакцию, что не могут сделать прививку против кори. Они рассказали, что препаратов нет, как в частных клиниках, так и государственных.

Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона и рассказали, что в область поставляет препараты Минздрав России в рамках Национального календаря профилактических прививок.

«Поставок вакцины против кори, паротита в текущем году было, но в феврале привозили трехкомпонентную вакцину против кори, краснухи, паротита в небольшом объеме», — уточнили в правительстве.

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Кроме того, привезли в необходимом объеме однокомпонентную вакцину против кори.

Отмечается, что согласно письму Минздрава России новые препараты доставят в Ростовскую область в полном объеме до конца 2023 года.

Ранее эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области.

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