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Published Сегодня, 07:05

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Донская шахта потребовала 146 млн долларов от структуры украинского олигарха

Шахта на Дону семь лет бесплатно поставляла уголь структурам украинского олигарха

17 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Донская шахта потребовала 146 млн долларов от структуры украинского олигарха

Донская шахта потребовала 146 млн долларов от структуры украинского олигарха

Компания «Шахтоуправление „Обуховская“ обратилась в суд с требованием взыскать 146 миллионов долларов с иностранной организации, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск был передан к компании DTEK Trading SA, истец требует взыскать с нее сумму долга. Речь идет о внешнеэкономическом контракте, заключенном в 2015 году.

Добавим, что этот иск приняли к производству, а заседание пройдет 5 марта 2024 года.

По информации Bloknot-rostov, донская компания семь лет поставляла иностранной структуре уголь и после этого потребовала оплатить, но деньги так и не получила. Это стало причиной судебного разбирательства.

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Издание пишет, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова. Говорится, что ДТЭК ранее владел и организацией «Шахтоуправление „Обуховская“.

Ранее от другой компании потребовали 440 миллионов за загрязнение реки Темерник в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Взыскание денег
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