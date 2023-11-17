Шахта на Дону семь лет бесплатно поставляла уголь структурам украинского олигарха

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Иск был передан к компании DTEK Trading SA, истец требует взыскать с нее сумму долга. Речь идет о внешнеэкономическом контракте, заключенном в 2015 году.
Добавим, что этот иск приняли к производству, а заседание пройдет 5 марта 2024 года.
По информации Bloknot-rostov, донская компания семь лет поставляла иностранной структуре уголь и после этого потребовала оплатить, но деньги так и не получила. Это стало причиной судебного разбирательства.
Издание пишет, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова. Говорится, что ДТЭК ранее владел и организацией «Шахтоуправление „Обуховская“.
Ранее от другой компании потребовали 440 миллионов за загрязнение реки Темерник в Ростове.