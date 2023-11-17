Жареное мясо — преступление: шеф-повар из Ростова назвал рецепты самой вкусной шаурмы

Шаурма долгие годы числится в топе уличных блюд в Ростов. Кажется, в городе нет ни одной улицы, на которой не стояла бы шаурмичная. Однако насладиться шаурмой можно и не выходя на улицу. Шеф-повар Леонид Макаров раскрывает пять лучших рецептов этого блюда, которые ростовчане смогут без труда повторить на свое кухне.