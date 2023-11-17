Жареное мясо — преступление: шеф-повар из Ростова назвал рецепты самой вкусной шаурмы

Posted Вчера, 20:54
Published Вчера, 20:54
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Шаурма долгие годы числится в топе уличных блюд в Ростов. Кажется, в городе нет ни одной улицы, на которой не стояла бы шаурмичная. Однако насладиться шаурмой можно и не выходя на улицу. Шеф-повар Леонид Макаров раскрывает пять лучших рецептов этого блюда, которые ростовчане смогут без труда повторить на свое кухне.
По его мнению, самая вкусная шаурма получится только из свежего лаваша, качественных овощей и хорошо промаринованного мяса.
«На мой взгляд, просто пожаренное мясо в шаурме — это сухое преступление. Только маринад сделает мясо сочным и вкусным», — уверен шеф.
В дополнение к своим словам он делится рецептом идеально сочетающегося с шаурмой маринада для курицы: 100 миллилитров воды необходимо смешать с 30 миллилитрами лимонного сока, добавить столовую ложку оливкового масла, сушеный чеснок, карри, соль и перец по вкусу.
В нем мясо должно мариноваться не менее двух часов.
«По желанию, лимонный сок можно заменить на апельсиновый или добавить к нему гранатовый и поменять смесь специй. Но маринад обязательно должен быть», — советует эксперт.
Классическая шаурма
Для классической шаурмы заранее подготавливаем лист лаваша, 150гр маринованного куриного филе, свежий огурец и помидор, 50гр моркови по-корейски, 100гр капусты, по 2 столовые ложки майонеза и кетчупа.
Сперва на небольшом количестве нужно обжарить мелконарезанное куриное филе. Пока мясо обжаривается можно приготовить соус: для этого смешиваем майонез и кетчуп, по желанию добавляем соль и перец.
Следующий этап — подготовка овощей. Лучше всего нарезать их соломкой, чтобы было проще скручивать лаваш.
«Морковь, огурцы, помидоры и капусту нужно выкладывать не по очереди, слоями или как-то еще. Все овощи перемешиваем в одной тарелке и оттуда выкладываем на смазанный соусом лаваш. Начинку выкладываем, отступая примерно 10 см от края», — поясняет Леонид Макаров.
Затем к овощам выкладываем мясо, поливаем оставшимся соус и приступаем к заворачиванию лаваша. Сначала свободным краем нужно накрыть начинку. Затем нужно подвернуть лаваш сверху и снизу от нее. После этого шаурму можно свернуть в ролл и немного поджарить на сухой сковороде с двух сторон.
«Лучше всего подойдет сковорода-гриль, но можно использовать и обычную с ровным дном», — добавляет шеф-повар.
Диетическая шаурма
По словам Леонида Макарова — шаурма, если ее правильно приготовить, может стать полноценным правильным приемом пищи.
«Весь секрет в том, чтобы вместо обычного лаваша взять лаваш из цельнозерновой муки», — говорит повар.
Он добавляет, что свинину или жирные части курицы лучше всего заменить на куриное или индюшиное филе. При этом мариновать их можно в той же смеси специи, что и мясо из классической шаурмы.
«Майонез и кетчуп заменяем на мягкий творог и томатную пасту — таким образом избавляемся от лишних углеводов и жиров», — советует Леонид Макаров.
Овощи в состав диетической шаурмы могут входите те же, что и в классическую.
По словам Леонида Макарова этот микс можно дополнить зеленым салатом, рукколой или авокадо.
Веганская шаурма
Веганская шаурма почти не отличается по составу и способу приготовления от классической. Из рецепта исключается мясо либо вовсе исключается, либо заменяется на соевое. Вместо традиционного майонеза для соуса понадобится постный.
«Все почти также, как с классикой. Соевое мясо обливаем маринадом и поджариваем на сковороде», — объясняет повар.
С постным майонезом у ростовчан, по его словам, могут возникнуть проблемы — такой встретишь не в каждом магазине. Зато его нетрудно приготовить самостоятельно.
Для майонеза понадобится 100мл аквафабы (так называют воду от консервированного гороха), 150гр растительного масла без запаха, 1ст ложка лимонного сока, 5гр горчицы, соль и белый перец по вкусу.
Все ингредиенты смешиваем и взбалтываем миксером. Важно учесть, что консистенция у постного майонеза получится более жидкой, чем у традиционного, из-за отсутствия яичного белка.
Получившийся аналог майонеза теперь нужно смешать с томатной пастой и распределить по лавашу. Туда же выложить начинку, свернуть шаурму и поджарить с двух сторон.
Грибная шаурма
По мнению Леонида Макарова, грибы отлично сочетаются с курицей в шаурме.
Для «лесной» шаурмы понадобится лист лаваша, 100гр маринованого куриного филе 100гр шампиньонов, 100гр капусты и столько же моркови по-корейски, одна средняя картофелина и луковица, помидор, огурец, 2 столовых ложки сметаны, 2 чайных ложки муки.
Перед приготовлением шампиньоны нужно тщательно промыть. Затем грибы и лук мелко нарезаем и отправляем на сковороду с каплей растительного масла. В это же время обжариваем на другой сковороде куриное филе.
Параллельно в разогретое в сотейнике растительное мало выкладываем нарезанный соломкой картофель. Как только на нем схватывается золотистая корочка — вынимаем и промакиваем излишки масла бумажным полотенцем.
«Чтобы картофель фри не размок при готовке солить его нужно только после обжаривания», — предупреждает шеф-повар.
Пока грибы, филе и картофель жарятся, нарезаем соломкой овощи и смешиваем их в одной тарелке.
«Самое главное в этой шаурме — соус. Для него из грибной зажарки отбираем одну столовую ложку и добавляем к сметане. Измельчаем все блендером. Полученную смесь выкладываем в небольшую кастрюлю, добавляем соль и перец, две чайных ложки муки. Провариваем на медленном огне до загустения», — делится Леонид Макаров.
Рыбная шаурма
Один из самых необычных видов шаурмы — с рыбой. Шеф-повар Леонид Макаров раскрывает секреты приготовления.
По мнению эксперта, для этой шаурмы подойдет любое рыбное филе. Его понадобится 200гр.
Также необходимо подготовить: лист лаваша, помидор, одна некрупная красная луковица, 150гр капусты, 3 столовых ложки тартара, 1 столовая ложка лимонного сока, панировочные сухари или темпура, белый перец, соль, тмин и розмарин по вкусу.
Рыбное филе нужно обжарить на небольшом количестве растительного масла с добавлением розмарина, белого перца и тмина. По желанию филе можно обвалять в темпуре или панировочных сухарях. После обжаривания рыбу сбрызгиваем лимонным соком.
Пока готовится рыба — мелко шинкуем овощи и смешиваем их в одной тарелке.
Лаваш смазываем тартаром, сверху выкладываем начинку и поливаем оставшимся соусом. Сворачиваем шаурму и поджариваем с двух сторон на сухой сковороде.
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