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Posted Вчера, 18:08

Published Вчера, 18:08

Modified Вчера, 21:04

Updated Вчера, 21:04

Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме

Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме

17 ноября 2023, 18:08
Фото: pxhere.com
Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме
Ростов, Волгодонск, Азов и другие муниципалитеты не получили паспорта готовности к отопительному сезону, следует из данных на сайте Ростехнадзора.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора завершило оценку готовности муниципалитетов к отопительному сезону. На основании данных ведомство приняло решение о выдаче или отказе от выдачи паспортов готовности к зиме.

В Ростовской области без них остались Ростов-на-Дону, Волгодонск, Азов, Новочеркасск, а также Красносулинский и Родионово-Несветайский районы.

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Теперь властям этих муниципалитетов нужно устранить все выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что больница в Ростовской области в ноябре осталась без отопления.

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