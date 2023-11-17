Шесть городов, включая Ростов, не получили паспорт готовности к зиме

Posted Вчера, 18:08
Published Вчера, 18:08
Modified Вчера, 21:04
Updated Вчера, 21:04
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора завершило оценку готовности муниципалитетов к отопительному сезону. На основании данных ведомство приняло решение о выдаче или отказе от выдачи паспортов готовности к зиме.
В Ростовской области без них остались Ростов-на-Дону, Волгодонск, Азов, Новочеркасск, а также Красносулинский и Родионово-Несветайский районы.
Теперь властям этих муниципалитетов нужно устранить все выявленные нарушения.
Ранее сообщалось, что больница в Ростовской области в ноябре осталась без отопления.