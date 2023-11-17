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Школьница из Подмосковья вырастет за решеткой из-за готовящегося теракта

Школьница из Подмосковья вырастет за решеткой из-за готовящегося теракта

17 ноября 2023, 12:47
Фото: 1MI
14-летнюю девочку задержали после того, как стало известно, что она готовила нападение на школу.

Школьница, которая пыталась совершить теракт, может столкнуться с серьезными последствиями. Согласно российскому уголовному законодательству, она может быть обвинена в организации террористической деятельности и приготовлении к убийству.

Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева, террористические статьи в России считаются одними из наиболее тяжких, что означает, что предусмотрены суровые наказания. Даже несовершеннолетний возраст не будет иметь большого значения, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Минимальное наказание за такие статьи — 15 лет лишения свободы. Это серьезное дело, и школьница может вырасти за решеткой, если будет признана виновной.

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