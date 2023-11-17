Школьница из Подмосковья вырастет за решеткой из-за готовящегося теракта

Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева, террористические статьи в России считаются одними из наиболее тяжких, что означает, что предусмотрены суровые наказания. Даже несовершеннолетний возраст не будет иметь большого значения, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.