Школьница из Подмосковья вырастет за решеткой из-за готовящегося теракта

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Школьница, которая пыталась совершить теракт, может столкнуться с серьезными последствиями. Согласно российскому уголовному законодательству, она может быть обвинена в организации террористической деятельности и приготовлении к убийству.
Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева, террористические статьи в России считаются одними из наиболее тяжких, что означает, что предусмотрены суровые наказания. Даже несовершеннолетний возраст не будет иметь большого значения, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Минимальное наказание за такие статьи — 15 лет лишения свободы. Это серьезное дело, и школьница может вырасти за решеткой, если будет признана виновной.