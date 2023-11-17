Скандальный дом на Кривошлыковском, 4 в Ростове готовят к сносу

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Бывшие жильцы дома по адресу Кривошлыковский, 4 сообщили, что здание готовят к сносу. Его огородили металлическим забором. Устанавливать ограждения рабочие начали еще в понедельник.
При этом видимых следов разрушения или обрушения на доме не видно. Жильцы добавляют, что в скором времени спилить должны и многолетние деревья, которые помешают рабочим сносить здание.
Скандал вокруг дома на Кривошлыковском, 4 тянется уже несколько лет. Жильцы судились с властями, чтобы доказать, что здание не является аварийным, а потому нет необходимости его расселять. В конечном итоге собственники борьбу проиграли, их квартиры выкупили. После чего дом стал пристанищем бомжей и мародеров. Власти же обещают на месте снесенного дома возвести благоустроенную территорию со спортивной площадкой.