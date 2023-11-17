Скандальный дом на Кривошлыковском, 4 в Ростове готовят к сносу

Скандал вокруг дома на Кривошлыковском, 4 тянется уже несколько лет. Жильцы судились с властями, чтобы доказать, что здание не является аварийным, а потому нет необходимости его расселять. В конечном итоге собственники борьбу проиграли, их квартиры выкупили. После чего дом стал пристанищем бомжей и мародеров. Власти же обещают на месте снесенного дома возвести благоустроенную территорию со спортивной площадкой.