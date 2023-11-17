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Здание в Кривошлыковском, 4 обнесли забором и готовят к сносу,

Скандальный дом на Кривошлыковском, 4 в Ростове готовят к сносу

17 ноября 2023, 12:33
Фото: Telegram-канал "Кривошлыковский, 4"
Здание в Кривошлыковском, 4 обнесли забором и готовят к сносу,
Здание в Кривошлыковском, 4 обнесли забором и готовят к сносу, сообщили администраторы Telegram-канала «Кривошлыковский, 4».

Бывшие жильцы дома по адресу Кривошлыковский, 4 сообщили, что здание готовят к сносу. Его огородили металлическим забором. Устанавливать ограждения рабочие начали еще в понедельник.

В Ростове аварийный дом в переулке Кривошлыковском, 4 снесут до конца 2023 года
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При этом видимых следов разрушения или обрушения на доме не видно. Жильцы добавляют, что в скором времени спилить должны и многолетние деревья, которые помешают рабочим сносить здание.

Скандал вокруг дома на Кривошлыковском, 4 тянется уже несколько лет. Жильцы судились с властями, чтобы доказать, что здание не является аварийным, а потому нет необходимости его расселять. В конечном итоге собственники борьбу проиграли, их квартиры выкупили. После чего дом стал пристанищем бомжей и мародеров. Власти же обещают на месте снесенного дома возвести благоустроенную территорию со спортивной площадкой.

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