Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области

В следующем году Единый государственный экзамен в Ростовской области будет проводиться с 22 марта. Проведение ЕГЭ разделили на три периода. Первый — досрочный — пройдет с 22 марта по 12 апреля. Резервные дни этого тапа завершатся 19 апреля.