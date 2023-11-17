Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В следующем году Единый государственный экзамен в Ростовской области будет проводиться с 22 марта. Проведение ЕГЭ разделили на три периода. Первый — досрочный — пройдет с 22 марта по 12 апреля. Резервные дни этого тапа завершатся 19 апреля.
Основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями продлится с 23 мая по 1 июля.
Наконец, дополнительно сдать экзамены можно будет с 4 по 9 сентября.
В какие дни пройдут экзамены по конкретным предметам, пока не сообщается.
Ранее эксперт рассказал, почему ростовские школьники и учителя ратуют за отмену ЕГЭ.