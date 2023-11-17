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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Ростовской области определились со сроками сдачи ЕГЭ

Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области

17 ноября 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Ростовской области определились со сроками сдачи ЕГЭ
В Ростовской области определились со сроками сдачи ЕГЭ, проект расписания опубликовал Рособрнадзор.

В следующем году Единый государственный экзамен в Ростовской области будет проводиться с 22 марта. Проведение ЕГЭ разделили на три периода. Первый — досрочный — пройдет с 22 марта по 12 апреля. Резервные дни этого тапа завершатся 19 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями продлится с 23 мая по 1 июля.

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Наконец, дополнительно сдать экзамены можно будет с 4 по 9 сентября.

В какие дни пройдут экзамены по конкретным предметам, пока не сообщается.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#ЕГЭ в Ростовской области#RostovGazeta
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