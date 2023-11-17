Стали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Эти выплаты гарантированы федеральным законом и приказом главы Минобороны. Деньги перечисляет официальный страховщик Вооруженных сил России.
Страховыми случаями являются ранения, травмы и контузии, а выплаты назначают после расследования случившегося. Страховой полис действуют в период службы и год после ее завершения.
При тяжелом ранении военнослужащим выплачивают свыше 300 тысяч рублей, легкого — 80 тысяч рублей. Степень вреда здоровья устанавливают врачи.
Отмечается, что для выплат придется собрать пакет документов.
Ранее в Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу. Материал на эту тему читайте по ссылке.