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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Стали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской области

Стали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской области

17 ноября 2023, 14:18
Фото: 1MI
Стали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской области
Получение военнослужащим увечий любой степени тяжести является страховым случаем, по которому предусмотрены выплаты, сообщили в правительстве Ростовской области.

Эти выплаты гарантированы федеральным законом и приказом главы Минобороны. Деньги перечисляет официальный страховщик Вооруженных сил России.

Страховыми случаями являются ранения, травмы и контузии, а выплаты назначают после расследования случившегося. Страховой полис действуют в период службы и год после ее завершения.

Получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты
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При тяжелом ранении военнослужащим выплачивают свыше 300 тысяч рублей, легкого — 80 тысяч рублей. Степень вреда здоровья устанавливают врачи.

Отмечается, что для выплат придется собрать пакет документов.

Ранее в Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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