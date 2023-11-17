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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Эксперт Мордвинова рассказала, когда сыр с плесенью может быть опасен

Стало известно, чем опасен сыр с плесенью

17 ноября 2023, 04:28
Фото: 1MI

Эксперт Мордвинова рассказала, когда сыр с плесенью может быть опасен

При правильном хранении сыр с плесенью безопасен для человека, однако, если не соблюдать условия, то употребление такого продукта может негативно сказаться на здоровье, сообщает Роскачество.

Руководитель исследований по технологии сыроделия ВНИИМС Валентина Мордвинова рассказала, что сыр может стать опасным, если молоко, использованное для его производства, содержит микроорганизмы, способные вызвать пищевые отравления. В связи с этим в нашей стране запрещено изготавливать сыр из непастеризованного молока.

«Однако, если речь идет о сырах, в которых не использовались культуры „благородных“ плесеней (полутвердые, твердые), а обычная плесень появилась на поверхности головки в процессе хранения или транспортировки, это свидетельствует о низком уровне санитарии на этапе производства», — объяснила Мордвинова.

По ее словам, нужно насторожиться, если на сыре появилась плесень другого вида или другого цвета.

Применить термин «пропал» в отношении сыра с плесневыми культурами довольно сложно — при условии, что он изготовлен из качественного молока и с соблюдением технологии и санитарии. Сыр может «перезреть», что означает, что процессы разложения белка и жира привели к образованию неприятных вкусовых характеристик, таких как сильная пикантность, резкость и щиплющие ощущения.

Тем не менее, иногда среднестатистический россиянин может отказаться от выдержанного сыра с плесенью, в то время как опытный гурман-француз выразит восторг.

В любом случае, признаки перезревшего продукта являются очевидными: резкий запах, сильная горечь и прогорклость.

Ранее диетолог рассказала о недостатках «быстрой лапши». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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