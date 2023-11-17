Стало известно, чем опасен сыр с плесенью

Применить термин «пропал» в отношении сыра с плесневыми культурами довольно сложно — при условии, что он изготовлен из качественного молока и с соблюдением технологии и санитарии. Сыр может «перезреть», что означает, что процессы разложения белка и жира привели к образованию неприятных вкусовых характеристик, таких как сильная пикантность, резкость и щиплющие ощущения.