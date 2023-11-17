Стало известно, чем опасен сыр с плесенью

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:39
Руководитель исследований по технологии сыроделия ВНИИМС Валентина Мордвинова рассказала, что сыр может стать опасным, если молоко, использованное для его производства, содержит микроорганизмы, способные вызвать пищевые отравления. В связи с этим в нашей стране запрещено изготавливать сыр из непастеризованного молока.
«Однако, если речь идет о сырах, в которых не использовались культуры „благородных“ плесеней (полутвердые, твердые), а обычная плесень появилась на поверхности головки в процессе хранения или транспортировки, это свидетельствует о низком уровне санитарии на этапе производства», — объяснила Мордвинова.
По ее словам, нужно насторожиться, если на сыре появилась плесень другого вида или другого цвета.
Применить термин «пропал» в отношении сыра с плесневыми культурами довольно сложно — при условии, что он изготовлен из качественного молока и с соблюдением технологии и санитарии. Сыр может «перезреть», что означает, что процессы разложения белка и жира привели к образованию неприятных вкусовых характеристик, таких как сильная пикантность, резкость и щиплющие ощущения.
Тем не менее, иногда среднестатистический россиянин может отказаться от выдержанного сыра с плесенью, в то время как опытный гурман-француз выразит восторг.
В любом случае, признаки перезревшего продукта являются очевидными: резкий запах, сильная горечь и прогорклость.
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