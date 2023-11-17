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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

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Судьбу аксайских рынков в Ростовской области определят до марта 2024 года

Стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области

17 ноября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Судьбу аксайских рынков в Ростовской области определят до марта 2024 года

Судьбу аксайских рынков в Ростовской области определят до марта 2024 года

В Ростовской области до начала весны следующего года создадут концепцию развития территории аксайских рынков, сообщили в Минстрое региона.

Речь идет о территории, где раньше находились рынки, но их закрыли в апреле 2021 года. Оказалось, что работали они незаконно, теперь эту территорию хотят освоить.

В данный момент проводятся анализ и подготовка градостроительной концепции. Это касается участков площадью 34 и 82 гектара соответственно.

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«Здесь сделают единую концепцию северного въезда в город и разместят жилые, общественно-деловые и рекреационные территории. Кроме того, должен появиться конгрессно-выставочный комплекс», — рассказали «РБК» в министерстве.

Отмечается, что параметры комплекса пока не определили.

Ранее стало известно, что власти поставили на паузу реализацию проекта рыбного рынка в Ростовской области.

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