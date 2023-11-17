Стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Речь идет о территории, где раньше находились рынки, но их закрыли в апреле 2021 года. Оказалось, что работали они незаконно, теперь эту территорию хотят освоить.
В данный момент проводятся анализ и подготовка градостроительной концепции. Это касается участков площадью 34 и 82 гектара соответственно.
«Здесь сделают единую концепцию северного въезда в город и разместят жилые, общественно-деловые и рекреационные территории. Кроме того, должен появиться конгрессно-выставочный комплекс», — рассказали «РБК» в министерстве.
Отмечается, что параметры комплекса пока не определили.
Ранее стало известно, что власти поставили на паузу реализацию проекта рыбного рынка в Ростовской области.