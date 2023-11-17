Стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
Заказчиком выступило управление благоустройства и лесного хозяйства города. Проектировщики уже начали работу над проектно-сметной документацией, они оценят объемы работ и стоимость.
Всего в перечень включили девять фонтанов, в том числе «Лира», «Сбор винограда», «Комсомольский». Кроме того, в список попали «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».
«На декабрь запланирована госэкспертиза документации», — уточнил глава администрации.
Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 3,6 миллиарда рублей на новые электрички. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.