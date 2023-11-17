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Стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове

Стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове

17 ноября 2023, 08:36
Фото: 1MI
Стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове

В Ростове-на-Дону на проектирование ремонта 9 фонтанов направят 5,7 млн рублей

В Ростове-на-Дону выделили 5,7 миллиона рублей на документацию для ремонта фонтанов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Заказчиком выступило управление благоустройства и лесного хозяйства города. Проектировщики уже начали работу над проектно-сметной документацией, они оценят объемы работ и стоимость.

Всего в перечень включили девять фонтанов, в том числе «Лира», «Сбор винограда», «Комсомольский». Кроме того, в список попали «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».

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«На декабрь запланирована госэкспертиза документации», — уточнил глава администрации.

Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят 3,6 миллиарда рублей на новые электрички. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Фонтан
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