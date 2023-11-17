rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Торнадо заметили жители в Ростове-на-Дону днем 17 ноября

«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо

17 ноября 2023, 10:37
Фото: Midjourney
Торнадо заметили жители в Ростове-на-Дону днем 17 ноября

Торнадо заметили жители в Ростове-на-Дону днем 17 ноября

Жители Ростова-на-Дону заметили в небе необычное является, похожее на торнадо, сообщили они в соцсетях.

По их словам, днем в пятницу, 17 ноября, в облаках появилась воронка, которая расширяется на высоте. Горожане посчитали, что это может быть торнадо, но официально это не подтверждалось.

«Вот только торнадо нам и не хватало», — заявили ростовчане в комментариях.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

«Хорошо, что еще не коснулся земли», — пишут местные жители.

Фото: Ростов-Главный - ТГ

Добавим, что горожане периодически видят различные необычные природные явления, о чем сразу же рассказывают в соцсетях. Так, в начале ноября они стали делиться фотографиями неба, которое окрасилось в различные цвета, в том числе красный. Они заявили, что это было полярное сияние.

Также в городе из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове
Сегодня, 11:28
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп
Сегодня, 11:02
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
Сегодня, 10:42
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
Сегодня, 10:24
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Сегодня, 09:46