«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По их словам, днем в пятницу, 17 ноября, в облаках появилась воронка, которая расширяется на высоте. Горожане посчитали, что это может быть торнадо, но официально это не подтверждалось.
«Вот только торнадо нам и не хватало», — заявили ростовчане в комментариях.
«Хорошо, что еще не коснулся земли», — пишут местные жители.
Добавим, что горожане периодически видят различные необычные природные явления, о чем сразу же рассказывают в соцсетях. Так, в начале ноября они стали делиться фотографиями неба, которое окрасилось в различные цвета, в том числе красный. Они заявили, что это было полярное сияние.
Также в городе из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.