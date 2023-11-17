«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо

Добавим, что горожане периодически видят различные необычные природные явления, о чем сразу же рассказывают в соцсетях. Так, в начале ноября они стали делиться фотографиями неба, которое окрасилось в различные цвета, в том числе красный. Они заявили, что это было полярное сияние.