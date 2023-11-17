У парка на въезде в Суворовский наконец-то появился оператор

По инициативе «ВКБ-Новостройки» была организована встреча, на которой представители застройщика, работающих в районе спортивных и общественных организаций, поделились с руководством «Дирекции парков» историей развития парка, опытом своего участия в его развитии и поговорили о том, как решить наболевшие проблемы.

Встречу вёл председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин. Застройщик Суворовского района, ВКБ-Новостройки, с самого начала взял на себя заботу о судьбе парка, расположенного в Суворовском. Так здесь появились первые зеленые насаждения, деревья и кустарники, а также первые культурные объекты, такие как памятник погибшим бойцам спецподразделений.