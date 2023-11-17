У парка на въезде в Суворовский наконец-то появился оператор

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — один из самых новых рекреационных объектов в Ростове. Первое время заботу о нем нёс в основном застройщик Суворовского жилого района, компания «ВКБ-Новостройки». За 8 лет в его развитие было инвестировано порядка 91 миллиона рублей. Недавно объект обрёл хозяина — перешёл в управление МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону».
По инициативе «ВКБ-Новостройки» была организована встреча, на которой представители застройщика, работающих в районе спортивных и общественных организаций, поделились с руководством «Дирекции парков» историей развития парка, опытом своего участия в его развитии и поговорили о том, как решить наболевшие проблемы.
Встречу вёл председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин. Застройщик Суворовского района, ВКБ-Новостройки, с самого начала взял на себя заботу о судьбе парка, расположенного в Суворовском. Так здесь появились первые зеленые насаждения, деревья и кустарники, а также первые культурные объекты, такие как памятник погибшим бойцам спецподразделений.
— Все началось с того, что компания «ВКБ-Новостройки» решила не просто «строить коробки», а создавать нормальные условия для человеческой жизни, — рассказал Николай Николаевич, — И в этом смысле парк — это пространство, которое будет создавать для жителей, и особенно многочисленных детей Суворовского, правильную позитивную среду.
С историей парка и вкладом компании «ВКБ-Новостройки» в его развитие присутствующих познакомил представитель застройщика Дмитрий Чернавин. Затем выступили с докладами все заинтересованные в развитии парка стороны. О своём вкладе в его становление рассказали президент Федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк, организатор любительского Кубка Ростова по маунтинбайку Илья Кругляк, тренер по горному велосипеду в дисциплине «скоростной спуск (даунхилл)» Василий Гвоздев, вице-президент Федерации по гонкам с препятствиями Ростовской области, директор спортклуба АНО «Суворов» Вячеслав Макаров, руководитель Донской Федерации Северной ходьбы по Октябрьскому району Ростова Юлия Литовченко, настоятель храма святых князей Бориса и Глеба Андрей Давыдов, директор школы №75 Галина Куркина.
Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — почти ровесник Суворовского жилого района. Его заложил губернатор области Василий Голубев в 2015 году, когда к Суворовскому еще было применимо определение «микрорайон». Сегодня Суворовский вырос в несколько раз и признан самым спортивным районом России. Это стало возможным благодаря тому, что застройщик использовал естественные особенности рельефа парка, чтобы «вписать» в его территорию уникальный спортивный объект — велобеговую трассу «Горный манеж» для занятий маунтинбайком, гонками с препятствиями и северной ходьбой. Сегодня Суворовский привлекает спортсменов нескольких видов спорта со всей России и служит локацией для проведения соревнований самого разного уровня.
Долгое время перспективы парка были туманны. Тогда по инициативе «ВКБ-Новостройки» была создана рабочая группа, которая добивалась участия Парка имени 70 лет Победы в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В её работе активно принимали участие жители, общественность и экспертное сообщество. В 2020 году состоялось рейтинговое голосование, по итогам которого парк был в лидерах при отборе общественных территорий. Благодаря голосам жителей Ростова концепция благоустройства, созданная архитекторами проектного бюро «Среда» при поддержке застройщика, получила право на первоочередное федеральное финансирование благоустройства в рамках «Формирования комфортной городской среды».
И вот, парк обрел хозяина, перешёл в управление муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону». Начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская рассказала, что это учреждение создано не так давно на базе парка культуры и отдыха имени Николая Островского и объединяло ранее парки им. Собино, им. Островского и «Осенний». Сейчас завершаются последние формальности по передаче прав на использование земельного участка под парком им.70-летия Победы в ведение «Дирекции парков», после чего она сможет вести на его территории полноправную хозяйственную деятельность.
Артем Бухтияров, заместитель генерального директора «Дирекции парков Ростова-на-Дону», поделился планами работы по развитию парка:
— У нас есть свои штатные сотрудники. Они обеспечены инструментом, спецодеждой. Мы можем оперативно решать возникающие проблемы, будь то поломки или следы вандализма, заниматься качественным содержанием и уборкой территории. За территорией парка уже закреплено ответственное должностное лицо, которое будет постоянно находиться непосредственно на территории парка, контролировать работу сотрудников и общаться с гражданами. За месяц работы в парке уже удалось включить систему наружного освещения и видеонаблюдения.
Штат сотрудников постоянно пополняется: на данный момент уже принято 6 рабочих. Первоочередные задачи, которые они начали выполнять — избавление парка от сорной растительности и уход за деревьями. Среди стратегических задач — масштабное озеленение и подключение парка к городским инженерным сетям, установка туалетов для посетителей, оборудование детских аттракционов.
Жители Суворовского приняли во встрече живое участие. Так, присутствовавшая активист Алена Щетинкова сформулировала ряд пожеланий, которые необходимо реализовать. Жители настаивают, что возле парка необходимо оборудовать автомобильную парковку. Сцену и площадь для проведения мероприятий — увеличить и оборудовать теневой зоной. Вокруг парка активисты предлагают сделать ограждение. Во многом, пожелания жителей совпадают с теми задачами, которые наметили для работы в «Дирекции парков». Это необходимость озеленения, полива, оборудования водоотводов и укрепления склонов.
Другие моменты, замеченные жителями, — например замена деревянных опор на ряде детских объектов, которые были вкопаны без защитной пропитки и уже начали подгнивать — в докладе представителя нового оператора парка пока не звучали.
Встреча завершилась на конструктивной ноте: все собравшиеся, болеющие душой за будущее и настоящее парка, договорились продолжать работу, учитывать предложения и замечания друг друга. Для этого создана рабочая группа. Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ждет новая страница жизни. А его развитие будет более осознанным и полноценным, лучше соответствующим его изначальному предназначению и запросам.