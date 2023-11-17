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У парка на въезде в Суворовский наконец-то появился оператор

У парка на въезде в Суворовский наконец-то появился оператор

17 ноября 2023, 11:45
Фото: МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»
Жителям пообещали устранить замечания и привести объект в порядок.

Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — один из самых новых рекреационных объектов в Ростове. Первое время заботу о нем нёс в основном застройщик Суворовского жилого района, компания «ВКБ-Новостройки». За 8 лет в его развитие было инвестировано порядка 91 миллиона рублей. Недавно объект обрёл хозяина — перешёл в управление МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону».

По инициативе «ВКБ-Новостройки» была организована встреча, на которой представители застройщика, работающих в районе спортивных и общественных организаций, поделились с руководством «Дирекции парков» историей развития парка, опытом своего участия в его развитии и поговорили о том, как решить наболевшие проблемы.
Встречу вёл председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин. Застройщик Суворовского района, ВКБ-Новостройки, с самого начала взял на себя заботу о судьбе парка, расположенного в Суворовском. Так здесь появились первые зеленые насаждения, деревья и кустарники, а также первые культурные объекты, такие как памятник погибшим бойцам спецподразделений.

— Все началось с того, что компания «ВКБ-Новостройки» решила не просто «строить коробки», а создавать нормальные условия для человеческой жизни, — рассказал Николай Николаевич, — И в этом смысле парк — это пространство, которое будет создавать для жителей, и особенно многочисленных детей Суворовского, правильную позитивную среду.

Фото: МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»

С историей парка и вкладом компании «ВКБ-Новостройки» в его развитие присутствующих познакомил представитель застройщика Дмитрий Чернавин. Затем выступили с докладами все заинтересованные в развитии парка стороны. О своём вкладе в его становление рассказали президент Федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк, организатор любительского Кубка Ростова по маунтинбайку Илья Кругляк, тренер по горному велосипеду в дисциплине «скоростной спуск (даунхилл)» Василий Гвоздев, вице-президент Федерации по гонкам с препятствиями Ростовской области, директор спортклуба АНО «Суворов» Вячеслав Макаров, руководитель Донской Федерации Северной ходьбы по Октябрьскому району Ростова Юлия Литовченко, настоятель храма святых князей Бориса и Глеба Андрей Давыдов, директор школы №75 Галина Куркина.

Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — почти ровесник Суворовского жилого района. Его заложил губернатор области Василий Голубев в 2015 году, когда к Суворовскому еще было применимо определение «микрорайон». Сегодня Суворовский вырос в несколько раз и признан самым спортивным районом России. Это стало возможным благодаря тому, что застройщик использовал естественные особенности рельефа парка, чтобы «вписать» в его территорию уникальный спортивный объект — велобеговую трассу «Горный манеж» для занятий маунтинбайком, гонками с препятствиями и северной ходьбой. Сегодня Суворовский привлекает спортсменов нескольких видов спорта со всей России и служит локацией для проведения соревнований самого разного уровня.

Долгое время перспективы парка были туманны. Тогда по инициативе «ВКБ-Новостройки» была создана рабочая группа, которая добивалась участия Парка имени 70 лет Победы в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В её работе активно принимали участие жители, общественность и экспертное сообщество. В 2020 году состоялось рейтинговое голосование, по итогам которого парк был в лидерах при отборе общественных территорий. Благодаря голосам жителей Ростова концепция благоустройства, созданная архитекторами проектного бюро «Среда» при поддержке застройщика, получила право на первоочередное федеральное финансирование благоустройства в рамках «Формирования комфортной городской среды».

И вот, парк обрел хозяина, перешёл в управление муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону». Начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская рассказала, что это учреждение создано не так давно на базе парка культуры и отдыха имени Николая Островского и объединяло ранее парки им. Собино, им. Островского и «Осенний». Сейчас завершаются последние формальности по передаче прав на использование земельного участка под парком им.70-летия Победы в ведение «Дирекции парков», после чего она сможет вести на его территории полноправную хозяйственную деятельность.

Артем Бухтияров, заместитель генерального директора «Дирекции парков Ростова-на-Дону», поделился планами работы по развитию парка:

— У нас есть свои штатные сотрудники. Они обеспечены инструментом, спецодеждой. Мы можем оперативно решать возникающие проблемы, будь то поломки или следы вандализма, заниматься качественным содержанием и уборкой территории. За территорией парка уже закреплено ответственное должностное лицо, которое будет постоянно находиться непосредственно на территории парка, контролировать работу сотрудников и общаться с гражданами. За месяц работы в парке уже удалось включить систему наружного освещения и видеонаблюдения.

Штат сотрудников постоянно пополняется: на данный момент уже принято 6 рабочих. Первоочередные задачи, которые они начали выполнять — избавление парка от сорной растительности и уход за деревьями. Среди стратегических задач — масштабное озеленение и подключение парка к городским инженерным сетям, установка туалетов для посетителей, оборудование детских аттракционов.

Фото: МАУК «Дирекция парков города Ростова-на-Дону»

Жители Суворовского приняли во встрече живое участие. Так, присутствовавшая активист Алена Щетинкова сформулировала ряд пожеланий, которые необходимо реализовать. Жители настаивают, что возле парка необходимо оборудовать автомобильную парковку. Сцену и площадь для проведения мероприятий — увеличить и оборудовать теневой зоной. Вокруг парка активисты предлагают сделать ограждение. Во многом, пожелания жителей совпадают с теми задачами, которые наметили для работы в «Дирекции парков». Это необходимость озеленения, полива, оборудования водоотводов и укрепления склонов.

Другие моменты, замеченные жителями, — например замена деревянных опор на ряде детских объектов, которые были вкопаны без защитной пропитки и уже начали подгнивать — в докладе представителя нового оператора парка пока не звучали.

Встреча завершилась на конструктивной ноте: все собравшиеся, болеющие душой за будущее и настоящее парка, договорились продолжать работу, учитывать предложения и замечания друг друга. Для этого создана рабочая группа. Парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ждет новая страница жизни. А его развитие будет более осознанным и полноценным, лучше соответствующим его изначальному предназначению и запросам.

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