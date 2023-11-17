УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен

Напомним, что в последнее время в области выросли цены на многие категории продовольственных товаров. В сентябре десяток яиц можно было приобрести в среднем за 81 рубль, теперь стоимость поднялась до 94 рублей. Самые высокие цены сложились в Таганроге — 98 рублей.