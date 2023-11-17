УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Выводы о том, нарушили предприятия антимонопольное законодательство или нет, будут сделаны в ходе проверочных мероприятий. Также предстоит провести анализ всей полученной информации.
«При выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции могут быть возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в ходе рассмотрения таких дел предусмотрены оборотные штрафы для компаний», — уточняет УФАС.
Напомним, что в последнее время в области выросли цены на многие категории продовольственных товаров. В сентябре десяток яиц можно было приобрести в среднем за 81 рубль, теперь стоимость поднялась до 94 рублей. Самые высокие цены сложились в Таганроге — 98 рублей.