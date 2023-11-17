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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен

УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен

17 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
В Ростовской области прошла антикартельная проверка производителей куриного мяса, сообщает региональное УФАС.

Выводы о том, нарушили предприятия антимонопольное законодательство или нет, будут сделаны в ходе проверочных мероприятий. Также предстоит провести анализ всей полученной информации.

«При выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции могут быть возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в ходе рассмотрения таких дел предусмотрены оборотные штрафы для компаний», — уточняет УФАС.

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Напомним, что в последнее время в области выросли цены на многие категории продовольственных товаров. В сентябре десяток яиц можно было приобрести в среднем за 81 рубль, теперь стоимость поднялась до 94 рублей. Самые высокие цены сложились в Таганроге — 98 рублей.

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