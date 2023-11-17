Управление ветеринарии продолжит работу с ЛПХ после жалоб селян Сальского района

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились собственники ЛПХ. Люди пожаловались на результаты анализа молока. В них лабораторией «Сальской межрайонной СББЖ» был обнаружен антибиотик. При том, что организация — скупщик молока, не выявила никаких проблем.
В Управлении ветеринарии Ростовской области рассказали RostovGazeta, что собственникам животных даны рекомендации по порядку применения противомикробных препаратов при лечении и профилактике болезней животных. По недопущению бесконтрольного применения антибиотиков.
Даны рекомендации по использованию моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при обработке дойного оборудования. А также по недопущению использования для кормления животных некачественных — плесневелых кормов.
«Разъяснительная работа будет продолжена», — заверили в Управлении ветеринарии.
Ранее со ссылкой на региональное управление ветеринарии, RostovGazeta сообщала, что за 2022 год в Ростовской области выявлено более 2, 1 тысячи нарушений при исследовании пищевой продукции.