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Управление ветеринарии продолжит работу с ЛПХ после жалоб селян Сальского района

Управление ветеринарии продолжит работу с ЛПХ после жалоб селян Сальского района

17 ноября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Управление ветеринарии продолжит работу с ЛПХ после жалоб селян Сальского района
По факту выявления остатков антибактериальных препаратов в пробах молока ветеринарными специалистами ГБУ РО «Сальская межрайонная СББЖ», проведены встречи с владельцами ЛПХ, сообщили RostovGazeta в Управлении ветеринарии Ростовской области.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились собственники ЛПХ. Люди пожаловались на результаты анализа молока. В них лабораторией «Сальской межрайонной СББЖ» был обнаружен антибиотик. При том, что организация — скупщик молока, не выявила никаких проблем.

В Управлении ветеринарии Ростовской области рассказали RostovGazeta, что собственникам животных даны рекомендации по порядку применения противомикробных препаратов при лечении и профилактике болезней животных. По недопущению бесконтрольного применения антибиотиков.

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Даны рекомендации по использованию моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при обработке дойного оборудования. А также по недопущению использования для кормления животных некачественных — плесневелых кормов.

«Разъяснительная работа будет продолжена», — заверили в Управлении ветеринарии.

Ранее со ссылкой на региональное управление ветеринарии, RostovGazeta сообщала, что за 2022 год в Ростовской области выявлено более 2, 1 тысячи нарушений при исследовании пищевой продукции.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Молоко#Сальский район#Анализы#Антибиотик в молоке
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