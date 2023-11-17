Управление ветеринарии продолжит работу с ЛПХ после жалоб селян Сальского района

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились собственники ЛПХ. Люди пожаловались на результаты анализа молока. В них лабораторией «Сальской межрайонной СББЖ» был обнаружен антибиотик. При том, что организация — скупщик молока, не выявила никаких проблем.