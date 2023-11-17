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Posted Вчера, 17:51

Published Вчера, 17:51

Modified Вчера, 21:06

Updated Вчера, 21:06

В Ростове на Большой Садовой установили фигуру Санта Клауса

«Не наш дед»: ростовчан возмутил Санта Клаус в центре города

17 ноября 2023, 17:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на Большой Садовой установили фигуру Санта Клауса

Ростовчан возмутил Санта Клаус в центре города

В Ростове на Большой Садовой установили фигуру Санта Клауса, украшение города к Новому году бурно обсуждают в социальных сетях.

В Ростове начали появляться первые новогодние украшения. Оформлять фасады стали магазины и рестораны города. Среди самых популярных видов декора — елочные венки, банты и подарки. Также в центре города установили небольшую фигуру Санта Клауса.

Однако не всем она пришлась по душе. Некоторые попросили заменить Санта Клауса на Деда Мороза.

«Это не Дед Мороз, а Санта Клаус, в короткой курточке, наш дед в длинном одеянии, и ещё саксофон, никаких принципов у людей».

«Где русский Дед Мороз?».

«Мы живем в России, а потому должен быть наш Дед Мороз».

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Но не все разделили негодование. Многие обратили внимание, что Санта Клаус, вне зависимости от происхождения, символ Нового года.

«Это сказочные персонажи. Красная шапочка, Белоснежка, всех перечислять… Что вам плохого сделал Святой Коля?» — заключили комментаторы.

Ранее 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул.

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