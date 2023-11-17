«Не наш дед»: ростовчан возмутил Санта Клаус в центре города

Posted Вчера, 17:51
Published Вчера, 17:51
Modified Вчера, 21:06
Updated Вчера, 21:06
В Ростове начали появляться первые новогодние украшения. Оформлять фасады стали магазины и рестораны города. Среди самых популярных видов декора — елочные венки, банты и подарки. Также в центре города установили небольшую фигуру Санта Клауса.
Однако не всем она пришлась по душе. Некоторые попросили заменить Санта Клауса на Деда Мороза.
«Это не Дед Мороз, а Санта Клаус, в короткой курточке, наш дед в длинном одеянии, и ещё саксофон, никаких принципов у людей».
«Где русский Дед Мороз?».
«Мы живем в России, а потому должен быть наш Дед Мороз».
Но не все разделили негодование. Многие обратили внимание, что Санта Клаус, вне зависимости от происхождения, символ Нового года.
«Это сказочные персонажи. Красная шапочка, Белоснежка, всех перечислять… Что вам плохого сделал Святой Коля?» — заключили комментаторы.
Ранее 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул.