Вдоль Дона в Ростовской области построят трассу к 2026 году

Posted Вчера, 17:29
Published Вчера, 17:29
Modified Вчера, 17:31
Updated Вчера, 17:31
Новую дорогу собираются построить в Ростовской области к 2026 году. Она будет пролегать от хутора Алитуб в Аксайском районе до хутора Арпачин в Багаевском. Автомагистраль проведут вдоль реки Дон. Власти рассчитывают за счет новой дороги оказать влияние на развитие туризма в регионе.
Проектная документация по автомагистрали уже готова, сейчас ее проверяет государственная экспертиза.
Известно, что дорогу оборудуют освещением, тротуарами, велодорожками, ограждениями и съездами.
Ранее сообщалось, что мост через Ростовское море готов на 90%.