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Posted Вчера, 17:29

Published Вчера, 17:29

Modified Вчера, 17:31

Updated Вчера, 17:31

В Ростовской области собираются возвести автомагистраль вдоль реки Дон

Вдоль Дона в Ростовской области построят трассу к 2026 году

17 ноября 2023, 17:29
Фото: 1MI
В Ростовской области собираются возвести автомагистраль вдоль реки Дон
В Ростовской области собираются возвести автомагистраль вдоль реки Дон, рассказали в правительстве региона.

Новую дорогу собираются построить в Ростовской области к 2026 году. Она будет пролегать от хутора Алитуб в Аксайском районе до хутора Арпачин в Багаевском. Автомагистраль проведут вдоль реки Дон. Власти рассчитывают за счет новой дороги оказать влияние на развитие туризма в регионе.

Проектная документация по автомагистрали уже готова, сейчас ее проверяет государственная экспертиза.

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Известно, что дорогу оборудуют освещением, тротуарами, велодорожками, ограждениями и съездами.

Ранее сообщалось, что мост через Ростовское море готов на 90%.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Аксайский район#Багаевский район#RostovGazeta
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