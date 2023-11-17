Вдоль Дона в Ростовской области построят трассу к 2026 году

Новую дорогу собираются построить в Ростовской области к 2026 году. Она будет пролегать от хутора Алитуб в Аксайском районе до хутора Арпачин в Багаевском. Автомагистраль проведут вдоль реки Дон. Власти рассчитывают за счет новой дороги оказать влияние на развитие туризма в регионе.